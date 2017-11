Trump zabrał głos w sprawie Korei Północnej. „Byłoby bardzo, bardzo miło”

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, oświadczył w niedzielę, że przyjazne stosunki z Koreą Północną oraz jej przywódcą w przyszłości są możliwe, a sama ich perspektywa jest ‚bardzo miła’. Aczkolwiek ma poważne wątpliwości co do tego, czy tak właśnie się stanie.

Na odbywającej się w Wietnamie konferencji prasowej padło pytanie o to, czy jest w stanie wyobrazić sobie siebie jako przyjaciela Kim Dzong Una.

To może wydawać się rzeczą dziwną, ale jest to możliwe. Jeśli tak się stanie będzie to mogę powiedzieć, że będzie to rzeczą dobrą zarówno dla Korei Północnej jak i dla reszty świata. Istnieje taka możliwość. Nie wiem tylko czy będzie to miało miejsce, ale byłoby bardzo, bardzo miło – powiedział Trump.

