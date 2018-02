Trump zaszokował demokratów. Chce zorganizować paradę wojskową. Opozycja już krzyczy o dyktaturze

Amerykański prezydent Donald Trump chce zorganizowania parady wojskowej, której celem byłoby zamanifestowanie militarnej potęgi USA – podał we wtorek Biały Dom. Według mediów miałaby się ona odbyć 4 lipca, gdy w USA obchodzi się Święto Niepodległości.

„Prezydent Trump w pełni solidaryzuje się z wojskowymi, którzy każdego dnia ryzykują życiem, by zagwarantować bezpieczeństwo naszego kraju. Zwrócił się do ministerstwa obrony, by zbadano możliwość zorganizowania ceremonii, w ramach której wszyscy Amerykanie będą mogli wyrazić swoją wdzięczność” – oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

Tym samym Biały Dom potwierdził doniesienia dziennika „Washington Post”, który o pomyśle prezydenta informował we wrześniu ub.r. Według gazety szczególne wrażenie zrobiła na Trumpie parada wojskowa w Paryżu, którą 14 lipca 2017 r. obserwował na żywo, gdy był uroczyście przyjmowany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Prezydent USA ma duży sentyment i szacunek do armii, bo sam jest absolwentem szkoły wojskowej.

Amerykański przywódca mówił o pomyśle zorganizowania parady w Waszyngtonie w czasie wrześniowej rozmowy z Macronem, gdy przebywał on w Nowym Jorku. Według „WP” Trump mówił wówczas, że paryska parada była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek oglądał. „Myślę, że to fenomenalna rzecz dla Francji i dla francuskiego ducha” – mówił przywódca USA cytowany przez „WP”.

Jednak przeciwnicy prezydenta stanowczo go krytykowali za ten pomysł, porównując jego propozycję do działań przywódców reżimów autokratycznych – pisze AFP. Agencja przytacza słowa demokratycznego kongresmena Jima McGoverna, który miał powiedzieć: „Co za absurdalne marnotrawstwo pieniędzy! Trump zachowuje się bardziej jak dyktator niż jak prezydent”.

Zobacz: Prezydencki minister: „Oświadczenie sekretarza stanu USA pokazuje nam skalę wyzwań.” Mówiąc wprost: Tillerson bredzi

Źródło: PAP