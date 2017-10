Trump znów zignorował Polaków. Ale o tej sprawie nie zapomnimy

Prezes Kongresu Amerykańskiej Polonii poinformował, że napisał do Donalda Trumpa dwa listy, w których przypomniał mu o obietnicy, jaką prezydent USA złożył Polakom w sprawie wiz.

Frank Spula, prezes Kongresu, był wyraźnie poirytowany postawą amerykańskiego prezydenta.

„Każdy prezydent nam obiecywał. To człowieka denerwuje. To jest wstyd, że wizy wciąż nie są zniesione”

Spula napisał w ostatnim czasie dwa listy, w których chciał przypomnieć Trumpowi o jego obietnicach.

Oba listy pozostały bez odpowiedzi. W jednym z nich Spula miał napisać do Trumpa „skoro obiecałeś, to proszę pamiętać, co powiedziałeś Polonii”.

źródło: Kresy.pl

