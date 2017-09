Trzeci zatrzymany sprawca gwałtu w Rimini to Kongijczyk. Trwa obława na pochodzącego z Nigerii szefa gangu. „Chemiczna kastracja, a potem deportacja” [PODSUMOWANIE]

Włoska policja zatrzymała w sobotę trzeciego sprawcę napadu na dwoje Polaków w Rimini – podała Ansa. Według agencji on też jest niepełnoletni. Jest to zapewne imigrant z Konga. Wcześniej do napaści i gwałtu przyznało się dwóch nieletnich Marokańczyków.

Trwają poszukiwania czwartego przestępcy, Nigeryjczyka, jedynego pełnoletniego w grupie napastników. Ma on niewiele ponad 18 lat i był szefem tej bandy.

Czytaj też: To już pewne: dwaj 17-letni Marokańczycy brali udział w brutalnym gwałcie w Rimini. Wkrótce w ręce policji może trafić trzeci przestępca [AKTUALIZACJA]

17-letni Kongijczyk został zatrzymany w rejonie miasta Pesaro. W tej samej okolicy kilka godzin wcześniej na posterunek karabinierów zgłosiło się dobrowolnie dwóch braci, Marokańczyków w wieku 15 i 16 lat, którzy przyznali się do gwałtu i pobicia. Przypuszcza się, że ich zeznania pomogły ustalić miejsce imigranta z Konga.

4-osobowa grupa napadła w nocy z 25 na 26 sierpnia parę młodych Polaków na plaży w Rimini. Kobieta została zgwałcona, a jej partner pobity do nieprzytomności. Tej samej nocy agresorzy zaatakowali obywatela Peru, porzuconego potem z obrażeniami przy drodze.

Do przełomu w poszukiwaniach doszło kilkanaście godzin po tym, gdy włoskie media rozpowszechniły zdjęcie sylwetek sprawców, uzyskane z kamer monitoringu. Wtedy, jak się dodaje, Marokańczycy czując się osaczeni, zdecydowali się oddać wymiarowi sprawiedliwości.

Natychmiast zostali przewiezieni do prokuratury w Rimini na przesłuchanie z udziałem sędziego trybunału dla nieletnich.

Nieletni Marokańczycy mieszkają w miejscowości Vallefoglia koło Pesaro. Jej burmistrz Palmiro Ucchielli powiedział mediom, że wiadomość o tym, że są oni sprawcami napadu, jest jak „grom z jasnego nieba”.

Podkreślił, że to spokojne miasteczko. Nigdy wcześniej, zapewnił, nie było żadnych problemów z rezydującymi tam cudzoziemcami z wielu krajów, którzy stanowią około 12 procent ludności.

-„Jeśli są winni, nieletni czy nie, chemiczna kastracja, a potem odesłać ich do domu” – tak informację o zatrzymaniu sprawców skomentował lider prawicowej Ligi Północnej Matteo Salvini.

Przeczytaj też: Patryk Jaki: wiedzieliśmy, że złapanie sprawców z Rimini to kwestia czasu. „Najważniejsze jest to, żeby spotkała ich bardzo surowa kara”