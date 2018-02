Trzęsienie ziemi w Orlenie. Nowym prezesem spółki został były wójt Pcimia i działacz PiS. W przeszłości miał mieć korupcyjne powiązania z gangsterami

Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego oraz Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała Daniela Obajtka – podała spółka.

Rada nadzorcza PKN Orlen zdecydowała także delegować Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej do rady przez ministra, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów, aż do czasu powołania członka Zarządu na to stanowisko.

Jak podał PKN Orlen, w związku z powołaniem od 6 lutego Daniela Obajtka na stanowisko prezesa zarządu płockiego koncernu, złożył on w poniedziałek rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Energa SA.

Jak podaje Orlen, Daniel Obajtek jest menadżerem, przedsiębiorcą oraz działaczem samorządowym z doświadczeniem. Od lutego 2017 roku sprawował funkcję prezesa Energi SA, kierując spółką w zakresie finansów, zarządzania ładem korporacyjnym, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, polityki personalnej, polityki prawnej, polityki wizerunkowej i dialogu społecznego.

Podano informację, że w roku 2017 Energa SA pod zarządem Obajtka osiągnęła kapitalizację na poziomie 5,3 miliarda złotych, notując najwyższy wśród krajowych spółek energetycznych kurs akcji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

W 2002 roku Obajtek objął mandat radnego gminy Pcim, cztery lata później wybrano go na wójta tej miejscowości i funkcję tą pełnił do 2015 roku.

Podczas działalności skierowano wobec niego zarzuty prokuratorskie m.in. o przyjęcie łapówki w wysokości 50 tysięcy złotych od gangsterów zajmujących się wyłudzaniem haraczy.

W 2015 roku powołano go na funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nczas/ orlen.pl