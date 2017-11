TYLKO U NAS! Ci Polacy lobbują w Brukseli za Sorosem. Wyciekła lista 226 „unijnych przyjaciół” miliardera

Po Brukseli krąży lista sojuszników Sorosa. Jest to wewnętrzny dokument organizacji miliardera „Społeczeństwo Otwarte”. Są w nim nazwiska 226 członków Parlamentu Europejskiego, dzięki którym Soros i jego organizacja „Społeczeństwo Otwarte” może skutecznie lobbować w Unii i przeprowadzać wymyślone przez siebie regulacje. Na liście są polskie nazwiska, w tym szóstki naszych europarlamentarzystów.

Kilka dni temu Nigel Farage, brytyjski europoseł występując na sesji Parlamentu w Strasburgu zażądał powołania komisji, która miała by zbadać, w jaki sposób George Soros i jego pieniądze wpływają na stanowienie prawa przez Unię.

Ujawnił, iż tylko w 2016 roku przedstawiciele organizacji miliardera odbyli 44 spotkania z Komisją Europejską. Farage twierdzi iż, możemy mieć do czynienia z największą zmową w historii, kiedy to za pomocą pieniędzy jakaś organizacja decyduje o kształcie polityki państw i wielkiej europejskiej instytucji.

Farage poinformował też wtedy o istnieniu „listy” Sorosa” na której znajdują się nazwiska 226 europarlamentarzystów gotowych popierać lobbistyczną organizację Sorosa – „Społeczeństwo Otwarte”. Jest to wewnętrzny dokument organizacji. Dzięki niemu jej pracownicy mają wiedzieć do kogo chodzić i zabiegać o załatwienie poszczególnych spraw w Brukseli.

Brytyjski europoseł zapowiedział wtedy iż zażąda, by osoby z „listy Sorosa” przyznały, jak często spotykały się z członkami organizacji miliardera, w jakich wydarzeniach przez nie organizowanych brały udział i czy otrzymywały od organizacji jakieś pieniądze.

Zobacz też: Soros i jego 226 unijnych przyjaciół. Nigel Farage chce dochodzenia w sprawie wpływu Sorosa i jego pieniędzy na europejską politykę [WIDEO]

Parlament Europejski liczy 751 europarlamentarzystów, 226 to blisko jedna trzecia jego składu. Na „liście Sorosa” są także doradcy i asystenci.

Lista Sorosa zatytułowana jest „Niezawodni Sojusznicy w Parlamencie Europejskim (2014 – 20119).

We wstępie czytamy, iż obecni na liście europarlamentarzyści skłonni są wspierać ” Społeczeństwo Otwarte” . – „Należy zwracać się do nich z pełną otwartością i chociaż najchętniej będą pracowali w obszarach, którymi już się interesują, to chętnie też zapoznają się z nowymi problemami” – czytamy w dokumencie.

„Oprócz omawiania poszczególnych tematów, Społeczeństwo Otwarte powinno też budować długotrwałe i pełne zaufania relacje z tymi delegatami” – czytamy.

„Lista Sorosa” wymienia Komitety i ciała Parlamentu Europejskiego, w których zasiadają poszczególni sojusznicy amerykańskiego miliardera.

Lista Sorosa – „Niezawodni Sojusznicy w Parlamencie Europejskim (2014 – 20119) zawiera także krótką charakterystykę każdego sojusznika określająca obszary zainteresowań, a czasami też opisująca charakter danego europarlamentarzysty.

Dokument powstał w 3 lata temu, więc lista przyjaciół Sorosa była aktualna na wrzesień 2014 roku.

W dokumencie jest sporo polskich nazwisk, ale wprost jako sojusznicy wymieniona jest szóstka polskich europarlamentarzystów. Prezentujemy ich w w sposób, w jaki przedstawiono ich na liście Sorosa wraz z ich charakterystyką zawartą w dokumencie.

Czytaj dalej