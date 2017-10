[Tylko u nas] Marcin Wolski: „Tego nie opisują podręczniki. To jest genealogiczna pajęczyna, która oplata Polskę od 1944 roku” [VIDEO]

Podczas promocji, wydanej przez wydawnictwo Editions Spotkania książki Macieja Marosza „Resortowe togi”, wywiadu portalowi Wolno24.pl udzielił znany pisarz i publicysta, redaktor TVP Info, Marcin Wolski.

Zdaniem Marcina Wolskiego należy zapoznać się z książka „Resortowe togi” ponieważ praca młodego autora książek z serii „Resortowe dzieci”, ukazuje prawdę o systemie trwającym w Polsce od 1944 roku.

Ukazuje przemilczane fakty o genealogicznej pajęczynie, o tym jak komuna replikowała się w polskim sądownictwie przez dekady.

Fakty dotyczące polskiego sądownictwa, w opinii Marcina Wolskiego, nie pozwalają mieć nadziei na samooczyszczenie się tego środowiska. Zdaniem publicysty tylko usunięcie komunistów i ich potomstwa z polskiego sądownictwa zapewni wolność Polakom.

Według Marcina Wolskiego środowiska groteskowej opozycji, które z obrony patologii w sądownictwie uczyniły swój sztandar – co nie wzbudza zainteresowania Polaków – żyją w swoim świecie i są wykorzenione z realnych problemów Polaków.

To wykorzenienie groteskowej opozycji z tego co istotne dla Polaków spowodowane jest tym, że groteskowa opozycja uzależniona jest finansowo od patronów zagranicznych. Muszą oni mówić to co zagranica chce usłyszeć, by dalej być wspierani finansowo z zagranicy. A skala nienawiści groteskowej opozycji wynika z tego, że system postkomunistyczny podlega coraz większej dekompozycji.

Marcin Wolski to jeden z najwybitniejszych współczesnych autorów powieści popularnych. Na wydanie czeka jego najnowsza powieść „Ostanie konklawe”. Niestety mistrz nie ma teraz czasu na pisanie powieści ponieważ jest zajęty pisaniem scenariuszy, w tym scenariusza do serialu „Pod wspólnym niebem”. W planach ma rozwój kina popularnego.

Pytany o to co młodzi prawicowcy powinni czytać, Marcin Wolski wygłosił opinię, z którą trudną mi się zgodzić, że polska fantastyka skończyła się wraz z transformacja ustrojową, i że nie jest najlepiej z polskimi autorami. Zdaniem Wolskiego jest mało rzeczy wartościowych.

Marcin Wolski polecił lekturę klasyki fantastyki historii alternatywnych, jak powieść „Jankes na dworze króla Artura” autorstwa Marka Twaina czy „Vaterland” Roberta Harrisa. Wśród seriali i filmów Marcin Wolski polecił „House of Cards”, oraz ekranizacje powieści i opowiadań Philipa K. Dicka.

Jan Bodakowski

