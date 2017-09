Tym nagraniem Paweł Wyrzykowski z partii Wolność wywołał burzę w sieci. Z karabinem w ręku zaprosił imigrantów na polskie plaże. Interweniować musiał sam prezes [VIDEO]

członek zarządu i prezes okręgu siedleckiego partii Wolność, Paweł Wyrzykowski, zaprosił imigrantów na polskie plaże. W ręku trzymał karabin, który w pewnym momencie przeładował. W sieci zawrzało. Do sprawy musiał odnieść się sam prezes Janusz Korwin-Mikke.

Na filmie widać, jak Wyrzykowski ubrany w koszulkę z Żołnierzami Wyklętymi zwraca się do imigrantów, zapraszając ich na „nasze plaże”. Po ostatnich słowach przeładował trzymaną w ręku broń.

Sprawę rozdmuchał w sieci Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, oskarżając Wyrzykowskiego o rasizm. Do sprawy odniósł się w nagraniu video prezes Wolności Korwin-Mikke.

„Kolega Wyrzykowski nie atakował nikogo po narodowości i wyznaniu, bo o ile wiem, imigrant to nie jest narodowość, więc nie podpada to pod paragraf” – skomentował nagranie JKM. „Poza tym był na plaży, więc pewnie mu się to skojarzyło z pewną plażą w Rimini i stąd taka ostrość sformułowań. Wiele osób jest tym zbulwersowanych”.

Prezes partii Wolność dodał na koniec: „My nie walczymy z imigrantami, tylko z pasożytami, czyli ludźmi, którzy przyjeżdżają do Europy po to, żeby dostawać zasiłki”. Całe nagranie poniżej.

