„Ubranie Supermana” dla rosyjskiej armii. Odporne na ogień i odłamki [VIDEO]

Rosyjscy naukowcy pokazali nowy rodzaj munduru, w jaki wszyscy rosyjscy żołnierze mają być wyposażani od 2020 roku. „Ubranie Supermana” pozwala przechodzić przez płomienie i jest odporne na odłamki granatów i min.

Nowy mundur został zrobiony z udoskonalonych włókien aramidowych, podobnych do tych, a jakich zbudowany jest materiał zwany kevlarem. Służy on m.in. do produkcji kamizelek kuloodpornych oraz lekkich części samolotów i np. bolidów Formuły 1. Rosjanie udoskonalili włókna tak, by były one również odporne na wysoką temperaturę.

Według opisów, ubrany w taki mundur żołnierz może bez szkody dla zdrowia i życia wytrzymać pół minuty w płomieniach. Jest też odporny na odłamki granatów i min. Naukowcy ostrzegają jednak, że o ile tkanina chroni przez odłamkami, to nie zabezpiecza przed takimi skutkami wybuchów jak silna fala uderzeniowa.

„Ubranie Supermana” ma być częścią nowego systemu wyposażenia rosyjskich wojsk piechoty o nazwie Ratnik. W jego skład mają wejść także m.in. gogle z systemem termowizji i noktowizji a także wbudowane systemy łączności pozwalające komunikować się żołnierzom drogą radiową.

Poniżej film pokazujące prototyp systemu Ratnik.

