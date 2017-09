Uciekinierzy od Kukiza wchodzą do klubu PiS. Powstaje nowa partia – Republikańska

Powstaje nowe ugrupowanie polityczne – Partia Republikańska, które będzie współtworzyć – wraz z PiS, Solidarną Polską i Polską Razem – Zjednoczoną Prawicę – poinformowała w środę posłanka Anna Siarkowska (koło Republikanie). Dwie posłanki koła Republikanów wejdą do klubu PiS.

„Szanowni państwo, drodzy Republikanie, mamy dla was bardzo dobrą wiadomość – po wielu latach angażowania się w różne ruchy polityczne, środowisko republikańskie wreszcie będzie zjednoczone. Środowisko republikańskie tworzy własną partię polityczną” – powiedziała Siarkowska na konferencji w Sejmie.

Jak podkreśliła, tym, co będzie warunkowało sukces nowej formacji – Partii Republikańskiej – to m.in. fakt, iż będzie ona współtworzyć Zjednoczoną Prawicę (obecnie to PiS, Solidarna Polska i Polska Razem).

Na konferencji Republikanów obecny był także szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który poinformował, że dwie posłanki koła Republikanów dołączą do jego klubu. „To są dobre wiadomości – po pierwsze Zjednoczona Prawica poszerza się o nowe środowisko, po drugie – co bardzo nas cieszy – klub parlamentarny PiS powiększa się o dwie panie posłanki. Bardzo serdecznie i z radością witamy panie w naszym klubie” – podkreślił Terlecki.

Klub PiS liczył dotąd 234 posłów. Koło Republikanie składa się z trzech posłanek: Anny Siarkowskiej, Małgorzaty Janowskiej oraz Magdaleny Błeńskiej. Do klubu PiS mają dołączyć: Siarkowska i Janowska.

