Uciekła do Polski i stara się o azyl, bo u nas czuje się bezpiecznie. W jej kraju chcieli jej odebrać dziecko

Silje Garmo uciekła z Norwegii do Polski i złożyła dokumenty o azyl. Przyjechała tu wraz córką, którą Norwedzy, chcą jej odebrać, bo Silje prowadzi „chaotyczny styl życia” – informuje „Nasz Dziennik”.

Do Urzędu ds. Cudzoziemców trafiła sprawa Norweżki, której władze rodzimego kraju chcą odebrać dziecko. Sije Garmo uciekła z Norwegii wraz z córką.

Tamtejszy Urząd ds Opieki nad Dziećmi – Barnevernet (BV) uznał, iż kobieta nadużywa leków przeciwbóloweych i prowadzi „chaotyczny styl życia”.

Jak informuje „Nasz Dziennik” Norweżka nie chce się ukrywać przed władzami swego kraju, ale zamierza walczyć o prawo do opieki nad córką, swoją godność i reputację.

Międzynarodowe porozumienia przewidują, iż Sije Garmo może przebywać w Polsce bez ograniczeń, ale Norwedzy mają prawo domagać się wydania jej córki Eiry i wnioskować o deportację matki.

Jej przypadek jest dość wyjątkowy. Norweski urząd najczęściej reaguje gdy ma do czynienia z rodzinami patologicznymi, często bardzo ubogimi, czy imigranckimi. Tymczasem Sijle Garmo jest wykształcona, dość zamożna i doskonale zorientowana w norweskich realiach. Pozwala jej to prowadzić walkę prawną z własnym rządem, który już raz pozbawił jej prawa do opieki nad starsza – 12 letnią córką.

Stalo się to po tym jak do urzędu ds Opieki nad Dziećmi wpłynął donos na Garmo. Uznano wtedy, że kobieta nadużywa leków i żyje „chaotycznie”. Badania w Polsce nie potwierdziły, by kobieta była uzależniona od leków.

Mimo swego „chaotycznego” stylu życia zdołała uciec z ośrodka, w którym była zamknięta wraz ze swą najmłodszą córką, przyjechać do Polski i rozpocząć procedury ubiegania się o azyl.

Norweskie władze stosowały wobec niej dość podłe metody. W czasie gdy była w drugiej ciąży, cały czas sprawdzano jej krew, a gdy tylko urodziła Eire postawiły ją przed wyborem: albo oddaje dziecko urzędnikom, albo zostaje zamknięta w specjalnym ośrodku.

Okazuje się, że Silje Garmo nie jest jedyna uciekinierką ze światłej i postępowej Norwegii. Do polskiego Urzędu ds. Cudzoziemców ma wkrótce trafić kilka podobnych spraw.

