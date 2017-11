Uczestnik The Voice of Poland zmanipulowany przez sektę w Niemczech? Dramatyczny apel matki [VIDEO]

Igor Marinow, muzyk i uczestnik The Voice of Poland zniknął w Niemczech. Jego matka opublikowała w sieci dramatyczne wezwanie o pomoc.

Marinow po występie w VoP grał sporo koncertów w kraju i za granicą, studiował też w Krakowskim Instytucie Sztuki Wokalnej. Po koncercie w Niemczech skontaktował się z nim niemiecki zespół PUR, który zaproponował mu wspólną trasę w grudniu. Igor poprosił swoją uczelnię o udzielenie mu półrocznego urlopu, a kilka tygodni później zerwał kontakt z przyjaciółmi oraz rodziną w Polsce.

W rozmowach telefonicznych z matką stał się oschły i wulgarny. Kobieta skonsultowała się z kilkoma psychologami oraz prawnikami, którzy na podstawie nagranej rozmowy z synem doszli do wniosku, że Igor został poddany silnej manipulacji psychicznej. Jego matka doszła do wniosku, wstąpił do sekty. Zrozpaczona postanowiła szukać syna na własną rękę.

Szybko jednak skontaktowali się z nią niemieccy prawnicy, którzy powołując się na pełnomocnictwo, którego miał im udzielić Igor, sugerowali, by zaprzestała poszukiwań. Teraz zrozpaczona kobieta rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną na terenie Niemiec. Na nagraniu jej dramatyczny apel.

