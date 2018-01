UDAŁO SIĘ! Bielecki i Urubko dotarli do Revol. „To cud”

Około godziny 22. spod Nanga Parbat dotarła wiadomość, że Adam Bielecki i Denis Urubko dotarli do Elizabeth Revol. Teraz będą próbowali sprowadzić ją na dół.

Informację opublikował na Facebooku Ludovic Giambiasi, przyjaciel Francuzki. Otrzymał ją z polskiej bazy, z którą skontaktowali się radiowo Adam i Denis. Nic na razie nie wiadomo o stanie zdrowia 38-letniej himalaistki.

Licząca ponad 1300 metrów droga do Revol zajęła ratownikom ponad 6 godzin, co jest rekordowym wynikiem jak na zimową noc w Himalajach, gdzie prędkość wiatru dochodzi do 100 kilometrów na godzinę, a mróz sięga minus 40 stopni Celsjusza. Prawdopodobbnie Francuzce też udało się zejść około 300-400 metrów z wysokości 6700 metrów, do której dotarła samotnie z namiotu na wysokości 7280 metrów, w którym pozostał Tomasz Mackiewicz.

Od pewnego momentu Revol mogła widzieć światła „czołówek” idących po nią ratowników i to mogło przyśpieszyć spotkanie. O losach Mackiewicza nic nie wiadomo, ale są bardzo niewielkie szanse, że przeżył.

Nasi himalaiści przygotowują ewakuację. Będą opuszczać Francuzkę do obozu. Tam odbiorą ją wyposażeni w sprzęt medyczny Tomala oraz Botor.

