Ukraińskie władze nie chcą mieć dobrych stosunków z Polską. Wysuwają absurdalne żądania . Chcą żebyśmy w Polsce stawiali pomniki naszym katom

„W Kijowie oczekują, że Polska doprowadzi do odbudowania pomnika UPA w Hruszowicach i ukarze winnych” – mówi cytowany w piątkowej „Rzeczpospolitej” wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk. Z kolei prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek powiedział w czwartek, że „IPN ma fatalne relacje ze stroną ukraińską; to jest tak naprawdę zimna wojna. Stanowisko strony ukraińskiej jest zupełnie nieprzejednane. Oni niemalże i to dosłownie traktują ten pomnik jak relikwię. Zażądali m.in. wydania im gruzu po tym pomniku.”

Podczas wizyty wicepremiera Piotra Glińskiego w Kijowie Ukraińcy zażądali odbudowy pomnika UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu, nielegalnie postawionego w 1994 r, i rozebranego pół roku temu.

Od tego uzależnili zniesienie blokady na ekshumacje i upamiętnianie Polaków pomordowanych w czasie II wojny światowej – ustaliła „Rzeczpospolita”.

„Ten temat nie powinien być przedmiotem targów” – mówi „Rz” wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, który w niedzielę towarzyszył wicepremierowi na Ukrainie.

Z kolei prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek w Telewizji Republika opowiadał o problemach jakie IPN ma ze strona ukraińską.

Szarek zapytany o reakcję Instytutu Pamięci Narodowej na wypowiedź byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, który zrównał UPA z Armią Krajową, ocenił ją jako „fałszywą, niesprawiedliwą i skandaliczną”.

„IPN wydał oświadczenie w sprawie tej wypowiedzi. Całkowicie ahistorycznej, nieodnoszącej się do faktów” – powiedział Szarek. Przypomniał, że Wiktor Juszczenko „nie jest jakimś tam politycznym harcownikiem, tylko byłym prezydentem Ukrainy”.

„Waga jego słów jest ogromna. (…) Myślę, że on wie, co mówi dotykając tych relacji polsko-ukraińskich” – podkreślił prezes IPN.

Szarek przypomniał, że Juszczenko w 2005 r. otrzymał Order Orła Białego. Zwrócił też uwagę na moment wypowiedzenia tych słów przez byłego prezydenta Ukrainy.

„Jeszcze dobrze z Ukrainy nie wyjechał pan wicepremier Gliński, który pojechał tam, żeby próbować rozwiązać ten problem, jaki mamy z Ukrainą (…) To m.in. upamiętnienia naszych rodaków, którzy zostali zamordowani na Ukrainie, na Wołyniu czy w Małopolsce Wschodniej” – powiedział.

„Ukraina musi jedno wziąć pod uwagę, że taka droga gloryfikacji tych formacji (UPA, OUN) jest całkowicie ahistoryczna. (…) UPA była zbrojną organizacją jednej z partii, nawet jednej z frakcji partyjnych” – ocenił Szarek.

Przypomniał, że Armia Krajowa „nigdy nie mordowała ludności cywilnej”. „UPA ma na swym sumieniu morze krwi. To jest co najmniej 130 tys. zamordowanych osób cywilnych: dzieci, kobiet, starców” – podkreślił.

„Będziemy bronić swojego dobrego imienia, bo takie są fakty historyczne. (…) Tutaj nie ma żadnej symetrii pomiędzy UPA i AK. (…) I my nie zgodzimy się na naginanie faktów historycznych tylko dlatego, że na tej tradycji Ukraina chce budować fundamenty swojej tożsamości historycznej” – zapowiedział dr Szarek.

