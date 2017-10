Unia grozi Katalonii. „Nie przyjmiemy was do wspólnoty”. Kolejny popis pychy i arogancji eurokratów

Pierre Moscovici komisarz unijny zagroził, iż Katalonia nie zostanie przyjęta w poczet państw członkowskich. W „oczach” UE istnieje tylko Hiszpania.

Rząd Katalonii oznajmił, iż w poniedziałek na sesji parlamentu zostanie ogłoszona niepodległość Katalonii. Tymczasem Sąd Najwyższy Hiszpanii oświadczył, iż sesja nie może się odbyć, a szefowie Unii Europejskiej wysyłają pod adresem prowincji kolejne groźby.

Tym razem Pierre Moscovici unijny komisarz ds gospodarki i finansów zagroził, iż UE nie przyjmie w swój poczet suwerennej Katalonii.

– Niepodległa Katalonia nie będzie członkiem Unii Europejskiej – powiedział Moscovici. – Nie ma wątpliwości, iż Bruksela uznaje tylko Hiszpanię jako państwo członkowskie.

– Tarcia między Madrytem, a Barceloną to bolesna sytuacja, ale rozwiązanie kryzysu leży tylko po stronie Hiszpanii – oświadczył Moscovici. – To nie jest kryzys, który może być rozwiązany przez Brukselę, czy Paryż.

Czytaj też: Bloomberg boi się Polexitu. „Trzy lata temu w Brexit też nikt nie wierzył”

Dla Unii sytuacja w Hiszpanii to wielki problem. W obliczu secesji Katalonii całkowicie upada pomysł federalizacji UE i stworzenia jednego europejskiego państwa. Suwerenność Katalonii może pobudzić kolejne ruchy separatystyczne w poszczególnych państwach Europy.

Śladem Katalończyków mogą pójść Baskowie. Francuzi obawiają się o Korsykę. Liga Północna od lat doga się oderwania od Włoch Lombardii i Piemontu. Walonowie chcą oddzielić się od Flamandów, co oznaczałoby rozpad Belgii.

Komentarz:

Niezależnie jak, oceniane jest prawo Katalonii do ogłoszenia niepodległości i sam pomysł oderwania się od Hiszpanii, to urzędnicy europejscy dają kolejny popis pychy i arogancji. To nie przez nikogo nie wybierani komisarze unijni decydują, czy Unia przyjmie jakieś państwo, czy nie. Nie oni też decydują o tym, czy Unia uznaje istnienie jakiegoś państwa. Eurokraci swymi działaniami zawłaszczają kolejne obszary kompetencji i pokazują w jakim poważaniu mają Parlament Europejski i demokrację. Nikt z Polską, ani z żadnym europejskim państwem nie konsultował stanowiska unijnych komisarzy.

Zobacz też: Proroctwo Korwina? Nie uwierzysz, co JKM mówił w Sejmie na temat imigrantów 24 lata temu [VIDEO]

Czytaj też: To nagranie z Nysy podbija dziś sieć. „Nie zapominajcie, jaki to kraj” [VIDEO]

Czytaj też: Ogromne kłopoty Demokratów. „Największy knur Hollywood”, przyjaciel Clintonów i sponsor Partii Demokratycznej oskarżany o prostytuowanie aktorek