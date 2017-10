Uwaga! Szukamy dziennikarzy. Weź udział w budowaniu najbardziej wolnościowych mediów w Polsce

Nasz system portali wolnościowych rozrasta się coraz bardziej dynamicznie. We wrześniu nasze strony wolnosc24.pl, nczas.com, czashistorii.pl i gigasport.pl odwiedziło ponad 2,5 miliona unikalnych użytkowników, którzy dokonali blisko 8,5 miliona odsłon.

W związku z tym rozpoczynamy kolejny nabór dziennikarzy internetowych dla naszych portali. Jeśli więc wiesz dlaczego Donald Trump jest lepszy od Barracka Obamy, jeśli orientujesz się czym się różni liberalizm od libertarianizmu a krul od króla a do tego chciałbyś spróbować swoich sił w mediach to zapraszamy do naszego zespołu. U nas dowiesz się na czym polega praca w najdynamiczniej rozwijającym się polskim projekcie newsowym ostatniego roku.

Zgłoszenia, zawierające krótkie cv, proszę przesyłać na adres redakcja@nczas.com.pl z dopiskiem „rekrutacja”. Poszukujemy osób, które są w stanie pracować nad newsami i ich rozprzestrzenianiem co najmniej 10 razy w miesiącu w systemie 8-godzinnych dyżurów. Najlepszych kandydatów przyjmiemy natychmiast.

Zapraszam do medialnej przygody.

Tomasz Sommer – redaktor naczelny wolnosc24.pl, nczas.com