[VIDEO] Pijani Brytyjczycy zmusili samolot do lądowania. Na lotnisku bili się z policją

Do żenujących wydarzeń doszło z udziałem brytyjskich turystów. Podczas lotu na Ibizę 7 pijanych Brytyjczyków wdało się w awanturę z załogą samolotu, zmuszając kapitana do awaryjnego lądowania w Bordeaux. Tam wdali się w bojkę z policją.

Ibiza do rozrywkowa wyspa pełna rożnego rodzaju atrakcji, ale brytyjscy turyści postanowili rozpocząć imprezę już na pokładzie samolotu.

Do konfliktu doszło, kiedy załoga odmówiła podawania wstawionym imprezowiczom alkoholu.

„Jeden z mężczyzn chciał kupić „coś ekstra” i był bardzo niegrzeczny – stewardessa go ignorowała” poinformował The Sun – „Wówczas chwycił ją za ramię i powiedział, żeby go obsłużyła”.

Piloci zdecydowali się lądować w Bordeaux. Tam już na awanturników czekała policja.

Na płycie lotniska doszło do przepychanki, a końcu do bójki z policjantami.

Linie lotnicze Ryanair wydały oświadczenie, że „nie będą tolerować zachowań zagrażających bezpieczeństwu pasażerów oraz załogi samolotu”.

Przewoźnik zaproponował ograniczenie ilości podawanego alkoholu, w tym całkowitego zakazu przed godziną 10.00.

