[VIDEO] Szokujące nagranie. Brutalna interwencja policjanta. Prawie zabił małe dziecko. Matka powalona na ziemię jednym chwytem

Wyjątkową bezwzględnością wykazał się chiński policjant w Szanghaju. Jednym chwytem powalił kobietę, która trzymała dziecko na rękach. Niewiele brakowało aby maluch skręcił kark.

Nagranie pokazujące brutalna interwencję policjanta wzburzyło chińskie media społecznościowe.

Przyczyną sprzeczki pomiędzy kobietą z małym dzieckiem na rękach a funkcjonariuszem policji był podobno niezapłacony bilet za parkowanie.

Na filmie widać jak kobieta kłóci się z policjantem.

W pewnym momencie wyciąga ręce do funkcjonariusza i odpycha go.

Ten jednym chwytem powala kobietę na chodnik.

Kobieta wypuszcza z rąk małe dziecko, które ląduje głowa na chodniku.

Uderzenie głową w chodnik lekko amortyzuje wyciągnięta ręka dziecka.

Być może to uratowało mu życie. Na nagraniu widać, że upadek był bardzo niebezpieczny.

W czasie kiedy policjant powalał kobietę z radiowozu wysiadł drugi funkcjonariusz.

Po upadku na pomoc dziecku szybko rzucili się świadkowie incydentu. Matka i dziecko zostali przewiezieni na badania do pobliskiego szpitala.

Chińczycy na portalach społecznościowych są bardzo oburzeni na zachowanie policjanta. Nie bronią matki, która zaczęła odpychać funkcjonariusza i twierdzą, że miał prawo do takiej interwencji względem kobiety, ale nigdy nie powinien zrobić tego co zrobił niewinnemu dziecku.

Wyjaśnieniem czy funkcjonariusz postąpił zgodnie z przepisami zajęła się sama policja oraz prokuratura.

This is the complete video pic.twitter.com/BLhHwsoPDx

— 加拿大人民支持民主自由和天赋人权🇨🇦 (@MaxTtll) 1 września 2017