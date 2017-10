W kierunku Ziemi leci asteroida. Zostało tylko 9 dni, a NASA nie wie, co się dzieje [VIDEO]

12 października asteroida o nazwie 2012 TC4 przeleci „w pobliżu Ziemi”. O jej obecności i terminie przelotu amerykańska agencja widziała od dawna, jednak NASA nie informowała wcześniej, w jakiej odległości do ziemi znajdzie się asteroida.

Po pojawieniu się w 2012 roku, asteroida zniknęła z pola obserwacji NASA.

Jak czytamy na stronach NASA nie wiadomo o jej dokładnych rozmiarach, ponieważ ostatni raz pojawiła się w 2012 roku. Potem asteroida zniknęła z pola obserwacji NASA. Dlatego też pomiary zostaną ponownie wykonane gdy asteroida zbliży się do ziemi.

Asteorida 2012 TC4 została odkryta 4 kwietnia 2012 roku za pomocą teleskopów znajdujących się na Hawajach. Zakwalifikowano ją wówczas do grupy NEO.

Celem tego, że są one obserwowane przez astronomów, jest to by z wyprzedzeniem wiedzieć o tym, czy któreś ciało niebieskie nie znajduje się na kursie kolizyjnym z planetą ziemią.

Według ostatnich pomiarów NASA, asteroida ma wielkość 15 do 30 metrów.

W lipcu NASA ostrzegała, że TC4 może być nieznacznie większa niż meteor, który eksplodował nad Czelabińskiem w lutym 2013 roku.

Wtedy zranił on 1500 osób i zniszczył ponad 7 tys. budynków.

Wtedy według badań o obserwacji miał on średnicę 17 m.

Specjaliści są pewni, że asteroida, która zmierza do ziemi nie zagrozi bezpieczeństwu naszej planety.

Poniżej film z prezentacją asteroidy 2012 TC4.

Źródło: cneos.jpl.nasa.gov/ Wprost/ Wolność24