W listopadzie czeka nas polityczne trzęsienie ziemi? Przecieki dotyczące planowanych zmian w rządzie

„Sieci Prawdy” informuje, że najprawdopodobniej w listopadzie dojdzie do prawdziwego trzęsienia ziemi w polskiej polityce. Dziennikarze tygodnika twierdzą, że w najbliższym miesiącu czeka nas gruntowna przebudowa polskiego rządu. M.in. Beata Szydło ma się pożegnać z fotelem premiera.

Od dłuższego czasu mówiło się o czekającej polski rząd potrzebie przeprowadzenia głębokiej rekonstrukcji. Wśród oczywistych kandydatów do „odstrzału” przewijało się najczęściej nazwisko Witolda Waszczykowskiego, szefa MSZ.

„Sieci Prawdy” informują jednak, że oczekiwana rekonstrukcja ma być o wiele poważniejsza niż to początkowo przypuszczano. Oprócz wspomnianego Waszczykowskiego ze swoim stanowiskiem ma pożegnać się również Jan Szyszko, obecny minister środowiska, a także Andrzej Adamczyk, czyli minister infrastruktury i budownictwa.

Co więcej jednak, do zmian dojdzie również na najwyższym szczeblu władzy i ze swoją obecną rolą ma się pożegnać również premier Beata Szydło. Podobno zastąpić miałby ją sam Jarosław Kaczyński. W ramach „nagrody pocieszenia” obecna premier miałaby startować do parlamentu europejskiego.

Autorzy felietonu z tymi rewelacjami, Robert Mazurek i Igor Zalewski, ujęli to w następujący sposób:

„Beata Szydło leci ze stanowiska. Dokąd poleci? Tak jak kiedyś pisaliśmy – chyba do Brukseli. Ma startować do europarlamentu. A na razie sobie trochę odpocznie”.

Podobno powodem do podjęcia takiej decyzji okazały się kłopoty Szydło w podejmowaniu decyzji. Skłóceni ministrowie nie mogli nigdy od premier Szydło uzyskać żadnego jasnego stanowiska. Szefowie skłóconych resortów szli do pani premier, ona słuchała relacji obu stron, a potem kazała im się „porozumieć”. Powodowało to jedynie, że ministrowie byli zmuszeni prosić Kaczyńskiego o arbitraż.

Podobno decyzja o zmianie na stanowisku premiera ma zostać ogłoszona w pierwszej połowie listopada; najprawdopodobniej 11 albo 16 (w drugą rocznicę powołania rządu).

źródło: „Sieci Prawdy”

