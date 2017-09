W odmętach lewackiego szaleństwa. Jest robota dla Antify. Może się teraz zająć sprawą „nazistowskich butów”

Sam Purdie, brytyjski emeryt kupił sobie buty męskie typu wsuwki. Jak się okazało ich podeszwa pokryta jest swastykami.

81-latek upatrzył sobie w internetowym sklepie Amazon gustowne obuwie typu wsuwki, w kolorze doniczkowej ziemi. Tak mu się spodobało, że ze swej emerytury inżyniera wysupłał całe 15 funtów (ok. 75 zł) i zamówił je.

Po dwóch dniach, wytęskniony doczekał się wreszcie swoich butów i zaczął je oglądać i przymierzać. Jak zrelacjonował portalowi MailOnline wyglądały bardzo elegancko. Po chwili jednak, ze zgrozą zauważył, że na podeszwie mają one wzór, w który wkomponowana jest swastyka.

To straszne co mogłoby się wydarzyć, gdyby inżynier-emeryt wyszedł w nich na spacer np. po plaży i pozostawiał po sobie na piasku ciągnące się ślady swastyki. Oburzony napisał więc komentarz, by ostrzec wszystkich przed kupowaniem nazistowskich wsuwek z hakenkreuzem. Napisał tez do samego Amazona.

