W odmętach lewackiego szaleństwa. Wata cukrowa jest rasistowska, a buty wsuwki nazistowskie

Właściciele Hobby Lobby w Teksasie nie przypuszczali, że zdjęcia witryny ich sklepu komentować będą setki tysięcy Amerykanów. A wszystko za sprawą niejakiej Daniell Rider, która oskarżyła właścicieli o rasizm z powodu waty.

Niedawno pisaliśmy o pewnym Brytyjczyku, który na podeszwach swych butów wsuwek za całe 15 funtów odkrył swastyki. Sprawą zajęły się brytyjskie media, a producent tych kapci tłumaczył się, że tak naprawdę to wina Chińczyków, bo to oni je produkują. Buty „wsuwki „swastyczki” mają być wycofane ze sprzedaży.

Teraz ze sprzedaży może być wycofana wata. Tym razem w USA. A to za sprawą Daniell Rider, która skomentowała dekoracje witryny sklepu Hobby Lobby. Inkryminowany sklep wsadził suche badyle w szklane słoiki i butle i przybrał je watą. Do sprawy odniosły się już setki tysięcy Amerykanów i wiele mediów.

Postaramy się odtworzyć tok rozumowania Ridell. Co widzimy? Watę widzimy. A wata to co? Wata to bawełna. A bawełna skąd się bierze? Z plantacji. A na plantacjach kto kiedyś pracował? Murzyni pracowali. A kim byli kiedyś Murzyni? Murzyni byli niewolnikami.

– To jest ZŁE na tak WIELU poziomach – napisała Rider na koncie facebookowym Hobby Lobby. – Nie ma nic dekoracyjnego w takiej surowej bawełnie, która była pozyskiwana dzięki wyzyskowi afro-amerykańskich niewolników. Gdzie się podziała nasza wrażliwość – docieka Amerykanka.

A potem „głośno i wyraźnie” dopisuje: PROSZĘ USUNĄĆ TE „ozdoby”.

Jej wpis szybko rozprzestrzenił się w sieci – 30 tys. osób podało go dalej, uważając za warty uwagi. Pod wpisem pojawiło się 270 tys komentarzy, a licznik w ciąż bije.

Sprawą zajęły się też media. Niektórzy zaczęli wzywać do całkowitego bojkotu wszystkich wyrobów bawełny, inni zaczęli wyzwać autorkę wpisu, by przyłączyła się do bojkotu i pozbyła się swoich bawełnianych ciuchów.

Do walki o wacianą sprawiedliwość przyłączyli się studenci uniwersytetu Tennessee, którzy zaprotestowali przeciwko wacianym ozdobom, którymi udekorowane są stoły na uczelnianej stołówce. Tam również w butle powsadzano badyle i ozdobiono je kłębkami waty.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia więc sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Bo święta to co? To choinka. A jaka choinka? Ozdobiona choinka. A czym ozdobiona. Bombkami …i ..no..no właśnie watą imitującą śnieg ozdobiona. A wata to co? …Dalszy tok rozumowania już znamy.

