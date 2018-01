W polskich sklepach najdrożej! Płacimy więcej niż Niemcy czy Holendrzy

Wzrost cen spowodował, że na półkach polskich sklepów znajdują się jedne z najdroższych artykułów spożywczych w Unii Europejskiej. Mamy najdrożej nie tylko w tej części UE, ale ceny niektórych towarów są wyższe niż te w bogatych krajach Zachodu.

Klasycznym przykładem jest masło, za które Polacy muszą płacić horrendalne sumy. Co ciekawe Finowie np. za ten artykuł płacą 45 proc. mniej niż my. „Od czterech miesięcy spadają hurtowe ceny masła w Europie. Skala obniżek jest jednak bardzo różna. Ceny na giełdach masła w Niemczech czy w Holandii spadły o prawie 40 proc. W Polsce te obniżki są znacznie skromniejsze, co powoduje, że hurtowe ceny masła są wyższe w naszym kraju niż u naszych zachodnich sąsiadów” – analizował w rozmowie z „Super Expressem” Marcin Lipka z Cinkciarz.pl.

Zdanych Eurostatu wynika, że w 2017 roku ceny detaliczne mleka, sera czy jaj wzrosły o ok. 3 proc. w krajach Unii. Tymczasem Polska jest pod tym względem ewenementem – u nas skoczyły aż o 6 proc.

„Z kolei ceny jabłek w Polsce wystrzeliły w górę przez wiosenne przymrozki. – Na to, że paradoksalnie ceny wielu artykułów spożywczych są wyższe u nas niż w innych krajach, mają też wpływ m.in. podatki (np. VAT w Niemczech jest niższy), kurs euro, a także sytuacja na lokalnym rynku, gdzie wielcy producenci ustalają warunki „- tłumaczył dla „Super Expressu” ekonomista Marek Zuber.

Zobacz: Są na miejscu! Polska ekipa ratunkowa przybyła na Nanga Parbat. Niestety do Revol mają daleką drogę. Francuzka jest w bardzo złym stanie

Źródło: „Super Express”