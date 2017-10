Wardęga skuty przez policję w studiu TVN. Miny Kraśki i Wellman mówią wszystko [VIDEO]

Tego widzowie „Dzień Dobry TVN” z pewnością się nie spodziewali. Do studia telewizyjnego wdarł się znany youtuber, Sylwester Wardęga. Przed kamerami został powalony i skuty przez policjantów.

Program prowadzili Piotr Kraśko i Dorota Wellman. Kiedy zobaczyli, co się dzieje, miny mieli nietęgie. Podobnie jak ich goście.

To jednak nie był koniec występu Wardęgi. Gdy po policyjnej akcji gospodarze programu głośno zastanawiali się, co się właściwie stało, Wardęga wrócił, by udzielić im… wywiadu.

„Nieźle dostałeś, bo walnąłeś głową o podest” – zaczęła rozmowę Wellman. „Bałeś się, że rozmowa to tak nie bardzo wyjdzie i trzeba coś dorobić do tego?” – spytał Kraśko. Okazało się, że Wardęga też był zaproszony do programu, ale postanowił wykorzystać obecność w studiu do zrobienia pranku w swoim stylu.

Poniżej przeprowadzony już po akcji Wardęgi wywiad:

