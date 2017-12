Warto spojrzeć dziś w niebo. Jeśli dopisze szczęście i pogoda zobaczymy superksiężyc [VIDEO]

Dziś w nocy będzie można zaobserwować dość rzadkie zjawisko – tzw. superksiężyc. Ma ono miejsce wtedy gdy jest pełnia, a księżyc znajduje się najbliżej Ziemi. To również czas, kiedy mamy skłonności do agresji i gwałtownych zachowań.



Księżyc krąży wokół Ziemii po orbicie eliptycznej. Dlatego raz jest bliżej, raz dalej od naszej planety. Dzisiejszej nocy i poniedziałkowego poranka znajdzie się w perygeum – punkcie najbliższym Ziemi. To o ok, 50 tys km bliżej niż dzieli nas od apogeum – najdalszego punktu orbity księżyca, leżącego w odległości 405 tys km od naszej planety

Równocześnie jest pełnia. Te dwie okoliczności sprawią, iż księżyc będzie dziś jaśniejszy i większy niż zwykle. Jego jasność może być wyższa o ok. 30%, a wielkość o ok 15%.

Według nie do końca potwierdzonych badań takie zjawisko to może też wpłynąć na nasze zachowanie. Tzw teoria księżycowa przewiduje, iż w czasie pełni ludzie są bardziej skłonni do agresywnych i gwałtownych zachowań.

Wzrasta wtedy liczba zabójstw i napadów. potwierdzać to mają m.in badania przestępczości na Florydzie. Prowadzone od 5 lat statystyki nakładane na fazy księżyca pokazują, iż w czasie pełni częściej dochodzi do łamania prawa.

Zobacz też: Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek: Duże zachmurzenie, opady śniegu z deszczem, czyli plucha i chlapa

Kiedy księżyc jest najbliżej najsilniej wtedy też oddziałuje grawitacyjnie. Ma to mi.in przyspieszać porody, co wykazali naukowcy ze szpitala w japońskim Kioto. Niektórzy badacze twierdzą również, iż fazy księżyca mają wpływ na naturalny cykl u kobiety.

Wszystkie te teorie znajdują potwierdzenie w życiowych obserwacjach. Nie nadano im jeszcze charakteru naukowego ze względu na to, że jeszcze przeprowadzono zbyt mało badań mających potwierdzić rzeczywisty i odzwierciedlony w statystykach wpływ faz księżyca na nasze życie i zachowania.

Zobacz też: Czy znaleziono życie pozaziemskie? Co odkryto na powierzchni stacji kosmicznej? Sensacyjne informacje od rosyjskiego kosmonauty