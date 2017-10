Weź wcześniej gotówkę. W tych bankach w weekend będą prowadzone prace serwisowe. Karty płatnicze, bankomaty i usługi internetowe banków mogą mieć przerwy techniczne

Kilka banków będzie przeprowadzało w najbliższy weekend prace serwisowe w swoich systemach. Mogą pojawić się utrudnienia w płatnościach kartami, w funkcjonowaniu bankomatów i w usługach bankowości internetowej.

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas informuje o przerwie w dostępie do usług Sigma Online. System będzie niedostępny od piątku od godziny 14:00 do soboty do godziny 5:00.

Sigma Online służy m.in. do obsługi kart kredytowych, pobierania wyciągów z konta i historii transakcji, oraz przelewania środków z karty kredytowej na rachunek bankowy.

Euro Bank

Euro Bank zapowiada przeprowadzenie prac modernizacyjnych z piątku na sobotę, w godzinach 23:35 – 03:00. W tych godzinach wyłączony będzie serwis eurobank online oraz aplikacja mobilna.

PKO BP

W banku PKO BP w sobotę od 1:00 do 6:00 nie będzie działała obsługa internetowa karty płatniczych, a w niedzielę w godzinach 3:00 – 04:00 wyłączona będzie możliwość korzystania z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych „Płacę z iPKO” i „Płacę z IKO”.

Bank poinformował, że w czasie trwania przerwy transakcje dokonywane przy pomocy aplikacji IKO połączonej z kontem osobistym zostaną ograniczone do wypłat z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych.

Credit Agricole

W sobotę od godziny 21:00 aż do godziny 12:00 w niedzielę wyłączone będą serwisy bankowości elektronicznej w banku Credit Agricole w tym m.in. serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe „Przelew online”. Nie będzie można zalogować się na swoje konto w e-banku, aplikacji mobilnej, zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym.

„Uprzejmie prosimy o wykonanie planowanych płatności i przelewów we wcześniejszym terminie” – czytamy w komunikacie banku. Natomiast nie powinno być utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów.

Nest Bank

W Nest Banku od godziny 22:00 w sobotę do godziny 03:30 w niedzielę mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do konta. Niedostępna będzie usługa NestPrzelew oraz przelewów natychmiastowych. System internetowy i aplikacja mobilna będą jedynie przyjmowały zlecenia – dyspozycje zostaną przekazane do realizacji po zakończeniu prac. Nie będzie można otworzyć nowego konta, ani złożyć wniosku o kredyt czy o wydanie karty.

BZ WBK

W BZ WBK transakcje złożone w niedzielę w godzinach 0:00 – 6:00 zostaną zrealizowane po zakończeniu prac. W tym czasie nie będzie dostępna płatność w sklepach internetowych oraz płatność z systemu BLIK.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę w godzinach 0:00 – 5:00 niedostępne będą bankomaty i wpłatomaty oraz opłatomaty w placówkach banku.

Bank Millennium

Aplikacja mobilna, płatności systemem BLIK oraz płatnosci internetowe, wpłaty i wypłaty kartami będą niedostępne w Banku Millenium w niedzielę w godzinach 1:00 – 4:00.

Volkswagen Bank

Volkswagen Bank przeprowadzi prace techniczne w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 12:00. Może być wtedy utrudniony dostęp do rachunków przez internet i telefon.

mBank

W środę w godzinach 04:00 – 05:15 klienci mBanku nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu z użyciem karty.

Dostępna będzie usługa BLIK, system płatności internetowych oraz aplikacja mobilna.

Źródło: tvn24bis.pl