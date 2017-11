„Wielka kula ognia nad pustynią”. Nagranie egipskiego ataku na terrorystów z ISIS [VIDEO]

Grupa 11 terrorystów z ISIS zaatakowała posterunek egipskiej armii w północnej części pustyni Synaj. Nie zdążyli jednak nacieszyć się zdobyczą.

Po wymianie ognia z terrorystami egipscy żołnierze wycofali się. Do zbombardowania zajętego przez dzihadystów budynku zostały poderwane samoloty bojowe. To właśnie z jednego z nich zostało zrobione to nagranie.

To zniszczenia grupy terrorystów wystarczyła jedna rakieta. Celny strzał zniszczył samochody i budynki, zabijając 5 terrorystów i raniąc sześciu. Po wybuchu nad pustynią Synaj uniosła się wielka ognista kula.

