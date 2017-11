Włamywacz wziął zakładnika. Ale z wściekłym tłumem nie miał szans [VIDEO]

W Brazylii przestępcy nie mają łatwego życia. Przekonał się o tym jeden z włamywaczy, który po nieudanej „robocie” musiał wziąć zakładnika. Miał nadzieję, że uda mu się uciec a rozwścieczony tłum nie wykona na nim samosądu.

Na nagraniu widzimy jak jeden mężczyzna na środku ulicy z nożem w ręku grozi, że zamorduje zakładnika. Tłum wokół nie wydawał się być przestraszony zaistniałą sytuacją.

Można wręcz odnieść wrażenie, że było wręcz przeciwnie. Ludzie szykowali się do ataku na bandytę.

Widzimy, że na początku mediator stara się uspokoić włamywacza przekonać go by nie robił żadnych pochopnych ruchów z nożem przy szyi zakładnika. Jednak nagle tłum rzuca się na włamywacza i zaczyna go okładać pięściami i kopać w furii.

Ten w panice ucieka przed żądnym sprawiedliwości tłumem… pod autobus. Poniżej nagranie z ulicznego sądu.

Live Leak/ Wolność24

