Wolność według lewicy. Bratankowie nie zagrają dla studentów. Po interwencji partii Razem koncert węgierskiego zespołu Hungarica odwołany [WIDEO]

Władze Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odwołały koncert węgierskiego zespołu „Hungarica”, który miał się odbyć w akademickim klubie. Zażądała tego partia Razem.

Partia Razem napisała list do rektora uczelni, w którym domagała się odwołania koncertu węgierskiej grupy. Według działaczy Razem, Hungarica to zespół nacjonalistyczny i neofaszystowski.

– Z zaniepokojeniem przyjmujemy informację o koncercie radykalnie nacjonalistycznej węgierskiej grupy Hungarica, który ma się odbyć 10 listopada w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” – napisali w liście do rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego.

– Publiczne uczelnie wyższe nie mogą być przestrzenią szerzenia poglądów skrajnie nacjonalistycznych czy tym bardziej neofaszystowskich.

Według autorów list, że Hungarica to grupa, która chce, by Węgry odzyskały swe terytoria sprzed I wojny światowej – ziem należących dziś do Słowacji, Rumunii, Chorwacji a także Polski (polska część Spiszu i Orawy). Zespół ma być antysłowacki i podważać prawo Słowaków do swojego państwa.

– Organizacja na terenie UMCS koncertu zespołu promującego treści nacjonalistyczne (…) byłaby szczególnie niewłaściwa biorąc pod uwagę liczną grupę obcokrajowców studiujących na uczelni – piszą działacze Razem.

Władze uniwersytetu poinformowały, że „biorąc pod uwagę treści głoszone w utworach Hungarica oraz mając na uwadze odbiór społeczny” koncert został odwołany.

Hungarica miała też zagrać 11 listopada w klubie Politechniki Warszawskiej „Stodoła”, ale i ten występ został odwołany.

Jak wyjaśniła portalowi PolskaTimes Izabela Koptoń-Ryniec, rzeczniczka uczelni: wydarzenia organizowane w Dniu Niepodległości nie powinny budzić kontrowersji i dzielić ludzi. Powinny natomiast mieć na względzie poszanowanie uczuć związanych z prawem do wolności każdego obywatela i prawem narodów do samostanowienia.

