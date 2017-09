Wolnościowy instytut rozwścieczył feministki. Powód awantury niczym slogan matriarchatu z komedii „Seksmisja” – „Samiec twój wróg!”

Fundacja Instytut Libertatis, nowa organizacja na wolnościowej mapie Polski, organizuje konferencję „Polska Przyszłości”. Na zaproszenie instytutu żywo zareagowały feministki spod znaku Czarnego Protestu. Powód? W konferencji wezmą udział sami wrogowie lewicowych działaczyń – mężczyźni.

Jak piszą organizatorzy debaty ich celem jest postawienie wolności w centrum debaty politycznej, dla dobra wszystkich obywateli i dla dobra naszego państwa.

Naszym zdaniem, przekleństwem polskiej debaty publicznej jest koncentrowanie się wyłącznie na praktycznym zarządzaniu, kosztem dyskusji o wyzwaniach, o tym co przekracza perspektywę jednej kadencji – czytamy na stronie Instytutu.

My chcemy to zmienić. Wprowadzić do polskiej polityki rozmowę i spór o strategię, nie chcemy jedynie koncentrować się na bieżącej taktyce. Wiemy, że możliwe jest opisanie i odniesienie się do tego, co dzieje się teraz w polskiej polityce, w sposób możliwie zimny i nie emocjonalny. Znaleźć odpowiedź na pytanie co jest kluczem do zmiany.

Naszym celem jest narzucenie klasie politycznej tematów, które w naszej opinii stanowią polską rację stanu. W centrum debaty chcemy stawiać wolność. A naszym jedynym celem jest działalność dla dobra i pożytku Rzeczpospolitej.

Instytut zaprosił sześciu wiceministrów polskiego rządu z kluczowych obszarów. Dlaczego wiceministrów? Bo w polskich realiach to właśnie wiceministrowie są kluczowi w narzędziowni władzy. To oni na co dzień sprawują władzę, są tymi, którzy pchają wózek zmian.

W debacie udział wezmą:

Karol Okoński – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Tomasz Szatkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Bartosz Marczuk – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej

Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Paweł Gruza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Jednak kiedy tylko zaproszenie na debatę pojawiło się na Facebooku nagle zleciała się do komentowania grupa wojujących feministek, zarzucająca organizatorom budowanie „Polski bez kobiet”, patriarchatu i tym podobne feministyczne bzdury.

Trzeba przyznać, że feministki nie odpuszczą żadnej okazji żeby się powygłupiać. Prywatna fundacja organizuje sobie konferencję i ma prawo zaprosić kogo jej się żywnie podoba, ale dla feministek to zbrodnia, bo nie jest zachowany parytet.

Wojowniczym lewicowym Amazonkom odpowiedzieli szybko inni fejsbukowicze, w tym kobiety (zapewne w rozumieniu feministek zdrajczynie :D ) i wytknęli im absurdalność zarzutów.

Łukasz: Proponuję nocą zrobić przejazd po Warszawie i łapać z siatką kobiety i zmuszać je do wzięcia udziału w dyskusji tylko dlatego, że mają waginy.

Jerzy: a na Kongresie Kobiet same baby, toż to dyskryminacja!

Helena: Dziewczyny, nieco przesadzacie. Nikt nikogo do debaty przymuszał nie będzie. Jednak gdyby setka kobiet chciała wziąć udział, nikt nie miałby nic przeciwko wręcz przeciwnie 😉

Alicja: Jeżeli wynikła taka sytuacja to znak dla nas kobiet, abyś chętniej angażowały się w mądrą politykę, natomiast to co przedstawiają feministki niszczy naszą kobiecą godność

Piotr: Zauważyłem, ze 100% ekspertów ma wyższe wykształcenie i garnitur. Uważam, ze to dyskryminacja ludzi niewykształconych i chodzących w dresie. Czy naprawdę w Polsce nie można znaleźć eksperta w tym obszarze w dresie bez wykształcenia?!

Mateusz: Skoro tu tyle walczących o parytet feministek, to ostatnio chciałem się zatrudnić w zakładzie bukmacherskim, pani(właścicielka zakładu) powiedziała mi, że mnie nie zatrudni, bo zatrudnia tylko kobiety. Proszę o pomoc!!!!

Zapewne feministki wielce by się oburzyły gdyby mężczyźni zarzucali im brak parytetu na Kongresie Kobiet. Proponujemy feministkom, żeby sobie organizowały konferencje jakie tylko chcą i pozwalały innym organizować takie konferencje jakie tylko ktoś chce. na tym polega wolność.

A my konferencję polecamy -> link do wydarzenia na stronie Instytutu Libertatis oraz na Facebooku.