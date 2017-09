Wolnościowy przebłysk Morawieckiego? Ministerstwo Rozwoju szykuje 50 uproszczeń dla firm

Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, natomiast status „małego podatnika CIT” uzyskają firmy o dochodach do 2 mln euro rocznie, obecnie jest to 1,2 mln euro – takie m.in. mają być skutki ustawy, której projekt Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień.

„Nasz projekt to ponad 50 uproszczeń, które sprawią, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł” – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Projekt ustawy wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zakłada m.in. podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika CIT” z 1,2 miliona euro do 2 miliona euro. Status „małego podatnika” daje prawo do niższego opodatkowania i ułatwień w amortyzacji.

„Małego podatnika” obejmuje 15-proc. stawka podatku CIT zamiast 19-proc. Ministerstwo Rozwoju oszacowało, że poszerzenie kategorii „małego podatnika” w podatkach dochodowych poprawi sytuację około 15 tysięcy przedsiębiorców.

Projekt zakłada też zmniejszenie wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP poprzez ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe.

Większość rozwiązań ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zaczną obowiązywać 1 czerwca 2018 r., a w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku leśnym wejdą w życie 1 lipca 2018 r.

źródło: PAP / Wolność24.pl