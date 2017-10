Współtwórca neonazistowskiej organizacji zaszokował jej członków. Przyznał, że ma żydowskie korzenie. Ale to nie wszystko [VIDEO]

Kevin Wilshaw, współtwórca neonazistowskiego Brytyjskiego Frontu Narodowego wyznał, że jest gejem i ma żydowskie korzenie. Po opuszczeniu organizacji zapewnił, że chce „zaszkodzić, tym którzy propagują rasistowskie bzdury”.

W wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Channel 4, Wilshaw wyznał, że ma dosyć swojej przeszłości odnosząc się do działalności we Froncie Narodowym.

Wyznał, że jest gejem i ma żydowskie korzenie. Był lider FN opowiadał, że jego poglądy ukształtowały się jeszcze w czasach szkolnych. Przez propagowanie skrajnych poglądów chciał zyskać „przyjaciół”.

Stwierdził, że między członkami grupy nieakceptowanej przez społeczeństwo wytwarza się specyficzna więź i braterstwo.

Wilshaw wyznał, że nie mógł być liderem organizacji, która otwarcie zwalczała sodomitów.

W przeszłości kilkukrotnie byłem ofiarą prześladowań ze strony środowiska, do którego przynależałem – powiedział na antenie Channel 4.

Jeśli jesteś gejem, w społeczeństwie jest to akceptowane, jednak nie w środowisku, którego byłem członkiem – dodał.

To było samolubne. Widziałem ludzi, którzy byli wykorzystywani, na których krzyczano i pluto na ulicy. Dopiero gdy to dotyczy ciebie, zdajesz sobie sprawę, że to, co robisz, jest złe i że jesteś w błędzie – powiedział.

Wilshawowi przypomniało się też, że jest Żydem! W programie zdradził, że jego matka w połowie była przedstawicielkom tego narodu.

Termin „Żydzi” to masa osób, których nie można spersonalizować. To uogólnienie doprowadziło do celowego zamordowania 6 mln osób – tłumaczył Wilshaw.

Czuje się winny. Chcę zaszkodzić tym, którzy propagują tego rodzaju rzeczy. Chcę zakończyć tego rodzaju propagandę. Chcę ich zranić – zakończył Wilshaw.

Źródło: wp.pl

