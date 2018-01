Wstrząsająca historia potwornej matki. Z nienawiści do męża brutalnie zamordowała dwójkę swoich dzieci

Z nienawiści do męża pewna kobieta brutalnie zamordowała dwójkę swoich dzieci. Brandi Worley przyznała się do zabójstwa dwójki małych dzieci, tłumaczyła w sądzie, że nie chciała, by trafiły one pod opiekę męża.

Brandi Worley zamordowała 7-letniego Tyler i 3-letnią Charlee. Zabiła swoje dzieci nożem. Tragedia ta wydarzała się w listopadzie 2016, ale kobieta przyznała się do winy dopiero teraz. To oznacza, że sprawa zakończy się już w marcu – wtedy Brandi usłyszy wyrok.

Brandi Worley zabiła dzieci dzień po tym, jak jej mąż złożył pozew o rozwód. Kobieta sama zadzwoniła po pogotowie i opowiedziała o tym, co się wydarzyło.

Jak podaje portal people.com Jak Brandi uświadomiła sobie jak okropną rzecz zrobiła chciała popełnić samobójstwo, ale udało się ją uratować.

„Właśnie dźgnęłam się nożem i zabiłam dwójkę dzieci. Krew jest wszędzie” – mówiła dzwoniąc na policję.

Pomimo tej rozmowy, po rozpoczęciu procesu kobieta nie chciała przyznać się do winy.

Mimo zabicia własnych dzieci chciała przechytrzyć sąd i chciała uchodzić za osobę niepoczytalną.

Brandi stwierdziła, że nie wiedziała, co robi i chciała uniknąć kary dzięki uznaniu za osobę niepoczytalną. Niedawno 31-latka zrezygnowała z tej linii obrony. Potwierdziła, że zabiła dzieci.

„Jedyne czego chcę, to zapomnieć o tym wszystkim” – mówi.

Ojciec dzieci był w domu w chwili popełniania zbrodni. Mężczyzna spał jednak w pokoju urządzonym w piwnicy i niczego nie słyszał.

Ojciec dwójki dzieci nie przypuszczał, że jego żona może tak zareagować na wiadomość o rozwodzie.

W kwietniu ma zapaść wyrok.

Indiana mother pleads guilty to fatally stabbing her 2 children in 2016 https://t.co/TvNXXvvRLH pic.twitter.com/wfN8Lt64OL — IndyStar (@indystar) January 21, 2018

Indiana woman Brandi Worley allegedly confesses to killing her two children https://t.co/Gw6B9ukR86 pic.twitter.com/Wc0IlxwmNq — Imam Iswanto (@Imam_Official) November 18, 2016

Źródło: people.com/ wp.pl/ nczas.com