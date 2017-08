Wstrząsająca relacja męża zgwałconej Polki: „Uderzyli mnie butelką w głowę i przydusili do piasku, do utraty przytomności”

Mąż naszej rodaczki, która została wielokrotnie zgwałcona przez przestępców z północnej Afryki, prawdopodobnie muzułmanów z Maghrebu, w krótkiej rozmowie z dziennikarzami powiedział, co wydarzyło się na plaży w Rimini.

Pobity Polak powiedział, że bandyci uderzyli go butelką w twarz. Kiedy upadl dociskali go do piasku, aż stracił przytomność.

Ich zachowanie określił jako zachowanie „dzikich bestii”.

Młoda polska para ostatniego dnia pobytu we Włoszech odłączyła się od grupy znajomych i przed nocą wybrała się na spacer wzdłuż brzegu morza.

Tam została zaatakowana przez 4-osobową bandę imigrantów z Afryki Północnej. Mężczyzna został pobity do utraty przytomności, a kobieta została wielokrotnie zgwałcona.

„Teraz chcemy po prostu wrócić do Polski i jak najszybciej zostawić za nami ten koszmar, choć będzie trudne zapomnieć to co się nam stało” – powiedział nasz rodak.

Źródło: TVN24