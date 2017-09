Wstrząsający napad. 97-letni ksiądz pobity w kościele przez Marokańczyka

Do skandalicznego ataku na staruszka księdza doszło w Mantui, w Lombardii, we Włoszech. 97-letni ksiądz Antonio Bottoglia zasiadał w konfesjonale, gdy zaatakował go Marokańczyk, żądając pieniędzy.

Ojciec Antonio nadal jest aktywnym kapłanem i czyni posługi we swojej dawnej parafii św. Katarzyny. W środę po południu sprawował posługę siedząc w konfesjonale i wtedy został zaatakowany przez 50-letnigo bydlaka z Maroka.

Czytaj też: Islamiści bez paszportów. Wielka Brytania w końcu pozbawia obywatelstwa tych, którzy wyjechali, by walczyć dla ISIS

Bandyta zażadał od księdza pieniędzy, których kapłan nie miał przy sobie. Został przez tego bydlaka najpierw opluty, a potem pobity. Bandzior nastepnie powyzywał wiernych w kościele.

Czytaj też:Bombą i siekierami. Tak chcieli zaatakować islamscy terroryści. Oto ich twarze [VIDEO]

Ci nie byli bierni i natychmiast wezwali policję. Bnadyta zostal ujęty i odpowie za napad oraz za przerwanie czynności religijnej.

Źródło: TVP Info