Wybuch w londyńskim metrze. „Kula ognia w wagonie. Ludziom płonęły włosy”

Nie wiadomo, ile osób zostało rannych po wybuchu w londyńskiej linii metra District Line w pobliżu stacji Parsons Green w południowym Londynie.

O zdarzeniu poinformował jako pierwszy tabloid The Sun, powołując się na wpisy i zdjęcia zamieszczone na Twitterze przez świadków zdarzenia. Wynika z nich, że eksplodował ładunek w torbie pozostawionej na podłodze jednego z wagonów.

Według niepotwierdzonych informacji zapalił się przewożony w wagonie biały pojemnik przypominający plastikowe wiadro. Policja bada jego zawartość, a także to, jak przedmiot znalazł się w pociągu.

Stacja Parsons Green znajduje się na zielonej linii metra District w dzielnicy Fulham. W odróżnieniu od większości przystanków londyńskiego metra jest to stacja naziemna.

Na razie nie wiadomo, czy zdarzenie było atakiem terrorystycznym. (PAP)

Chociaż zamieszczone na portalu zdjęcia nie wyglądają dramatycznie, relacje świadków mówią o ludziach uciekających w panice ze stacji Parsons Green . Wielu z nich miało mieć poparzone twarze, jedna osoba miała całkowicie spalone włosy.

Jak piszą świadkowie, po wybuchu kula ognia miała przemieścić się wzdłuż całego wagonu. Na stację przybyły natychmiast duże zespoły policji i straży pożarnej. Na razie brak szczegółowych informacji o ofiarach. O sprawie będziemy informować na bieżąco.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

— Rigs (@RRigs) 15 września 2017