„Wyleczę cię seksem”. Arabski lekarz przed sądem za molestowanie 32 brytyjskich pacjentek

Lekarz pochodzenia arabskiego chciał atrakcyjną pacjentkę leczyć seksem! 35-letni lekarz internista podczas wizyty jednej ze swoich pacjentek miał w niedwuznaczny „zalecać się” do swojej pacjentki. Ta przyszła by spytać jak przyjmować dane lekarstwo. On zamiast pomóc pacjentce próbował ją po prostu zgwałcić.

Podczas wizyty doktor Mohammad Ihsan miał zwracać uwagę na fizyczne walory pacjentki i komplementować jej urodę. Później widać, nie mogąc powstrzymać swojego podniecenia zbliżył się do krzesła, na którym siedziała pacjentka i delikatnie musnął dłonią jej policzek.

Pacjentka myślała, że to dość niewinnie igraszki bądź uprzejmość doktora, ale zaraz potem zaloty przybrały znacznie na sile.

-„Jestem taki napalony” – miał powiedzieć Mohammad . Co najlepsze, zaczął komplementować swoje przyrodzenie i zachęcał swoją pacjentkę do obejrzenia tego co ma w spodniach.

-„Uprawianie seksu pozytywnie wpływa na zdrowie” – wypalił z niby doktorską powagą jakby wypisywał jakieś skomplikowane medykamenty. Aby podkreślić wagę swych słów rozpiął swój rozporek i dał do zrozumienia, że mogą „to” zrobić tu i teraz, na jego biurku.

Na ewentualne sugestie, ofiary także był przygotowany bo powiedział, żeby nie przejmować się pozostałymi pacjentami, którzy czekają przed jego gabinetem bo może zamknąć drzwi na klucz.

Chwilę później nie mogąc powstrzymać swojego popędu ruszył w stronę zupełnie zdezorientowanej kobiety. Zbliżył swoje krocze do jej twarzy, a następnie próbował ją gwałtownie pocałować.

Gdy pacjentka zorientowała się, o co tu chodzi i, że może dojść do gwałtu, uciekła z gabinetu.

Natychmiast zgłosiła tę sprawę do odpowiednich służb, a mianowicie Medical Practitioners Tribunal Service. Rzeczone wydarzenia miały miejsce w Dr Singh and Partners Health Centre w Pontefract, w hrabstwie West Yorkshire w lipcu 2016 roku.

Obecnie trwa proces sądowy. Lekarz ostatnio przyznał się do 11 stawianych mu zarzutów, ale do pozostałych 21 przypadków się nie przyznaje.

Daily Mail/ polishexpress/ Wolność24