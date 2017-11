Wyniki tych badań ukrywano przez 50 lat. Produkt który spożywasz codziennie wywołuje raka tak samo jak papierosy

„Projekt 259” to nazwa badania przeprowadzonego w 1968 roku. Jego wyniki były tak szokujące, że ukrywano je przez pięć dekad.

Chodzi o eksperyment na szczurach, którym podawano produkty bogate w cukier. Okazało się, że szczury, które poddano diecie wysokocukrowej nagle zaczęły chorować na raka. W ich moczu zwiększony był poziom enzymu uważanego za jeden z czynników ryzyka w nowotworze pęcherza moczowego – beta-glukoronidazy.

O sprawie doniosło pismo „PLOS Biology”. Jego autorzy już rok temu sugerowali, że że zależna od koncernów cukrowniczych fundacja Sugar Research Foundation manipuluje wynikami badań i sponsorowała badania, które dawały dobre wyniki całej branży cukrowniczej.

Wyniki badań „Projekt 259” utajniono jako zagrażające interesom wielkich koncernów. Nie jest dziś dla nikogo tajemnicą, że sprzedawana w marketach żywność jest skrajnie przesłodzona, aby poprawić jej smak i uzależnić klientów od cukru. Dotyczy to nie tylko soków czy napojów gazowanych, ale także takich produktów jak np. keczup, który potrafi zawierać więcej cukru, niż ciastka.

W świetle ujawnionych badań powszechne dziś przesłodzenie masowo produkowanej żywności może być przyczyną współczesnej epidemii nowotworów. Jest to o tyle szokujące, że gdy podsumowano wyniki badań „Projektu 259”, w USA od 1958 roku obowiązywał przepis zakazujący dopuszczenia do powszechnego użytku produktów spożywczych, które mogą przyczyniać się do powstawania raka. Gdyby je ujawniono, uderzyłoby mocno w branżę cukrowniczą. Dlatego postanowiła ona ukryć niewygodne wnioski.

Kontrolowana przed branże organizacja Sugar Research Foundation rozpoczęła kampanię dezinformacji. „To takie samo działanie, jak manipulacje przemysłu tytoniowego” – powiedział w rozmowie z CNN Stanton Glatz, naukowiec z Uniwersytetu w Kalifornii i współautor publikacji o „Projekcie 259”.

Porównanie nie jest przypadkowe, bo branża tytoniowa również długo negowała wyniki badań, według których palenie ma związek z rakiem płuc. W tamtym przypadku jednak kampania dezinformacji trwała o wiele krócej. Tymczasem pół wieku ukrywania rakotwórczego wpływu cukru na organizm mogło przyczynić się do śmierci setek tysięcy ludzi. Z „Projektu 259” wynika, że pod względem szkodliwości cukier nie ustępuje w niczym tytoniowi a obecnie jest nawet bardziej niebezpieczny, gdyż występuje prawie w każdym rodzaju żywności.



