Wypadek na manewrach Zapad-2017. Rozbił się rosyjski ponaddźwiękowy bombowiec

Rosyjski ponaddźwiękowy bombowiec Tu-22M3 rozbił się w trakcie lądowania w bazie lotniczej Szajkowka w obwodzie Kałużskim, w środkowo zachodniej Rosji. Żaden z czterech członków załogi nie został poważnie ranny.

Samolot brał udział w wojskowych manewrach Zapad-2017. Do wypadku doszło 14 września br. Rosyjskie Ministerstwo Obrony narodowej informuje. iż samolot w wyniku awarii stoczył się z pasa podczas lądowania w macierzystej bazie lotniczej Szajkowka.

Podwozie bombowca Tu-22M3 uległo połamaniu na grząskim gruncie. Maszyna utraciła też dużą część lewego skrzydła.

Załoga opuściła pokład o własnych siłach. W wypadku nikt nie został poważnie ranny. W manewrach Zapad-2017 brało udział sześć samolotów Tu-22M3. W ramach ćwiczeń przelatywały one nad Morzem Bałtyckim. Był to ich pierwszy przelot nad Bałtykiem od dwóch lat.

Tupolew Tu-22M3 to ponaddźwiękowy bombowiec dalekiego zasięgu. Ma zmienną geometrię skrzydeł. Traktowany jest jako broń taktyczna, gdyż nie ma instalacji do tankowania w powietrzu. Samoloty tego typu nie podlegały negocjacjom w ramach traktatu rozbrojeniowego New START.

Tu-22M3 może przenosić 24 tony bomb i pocisków kierowanych, w tym taktyczną broń jądrową. Samolot uzbrojony jest też w działko ogonowe GSz-23. Począwszy od 2010 roku, Rosja modernizowała 30 bombowców.

Pierwszy ze zmodernizowanych bombowców wszedł do służby w 2012 roku. Nowa wersja dysponuje nowocześniejszą elektroniką, umożliwiającą prowadzenie nalotów z użyciem „inteligentnych” bomb. Rosyjskie Lotnictwo Dalekiego Zasięgu posiada ok. 70 samolotów Tu-22M3.

