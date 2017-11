Wypowiedź prezydenta Dudy o Macierewiczu to była ustawka? „Dobrze zaplanowane działanie polityczne” [VIDEO]

Podczas programu „Moja strona. Bitwa redaktorów” Paweł Lisicki i Jacek Żakowski zgodnie stwierdzili, że słowa prezydenta o ministrze obrony to ustawka. Słowa Dudy uznali za dobrze zaplanowane działanie polityczne.

Publicyści poruszyli kilka aktualnych tematów z kraju i zagranicy. Jednym z nich były słowa prezydenta, które wypowiedział podczas spotkania z obywatelami.

Ktoś z tłumu zapytał Andrzej Dudę o konflikt z ministrem obrony narodowej. Prezydent odparł: „Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jakie Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko”.

Redaktor Paweł Lisicki stwierdził, że cała sprawa ma związek z rekonstrukcją rządu. Uznał, że skoro w ramach zmian stanowisko ma opuścić Antonii Macierewicz, to prezydent próbuje wywrzeć wpływ na władze PiS-u. Celem ma być uzyskanie przez prezydenta większej kontroli nad wojskiem.

Oponent redaktora naczelnego „Do Rzeczy” zgodził z przedmówcą. Dodał, że prezydent najprawdopodobniej nie mógł wyrazić podobnego poglądu w czasie oficjalnej rozmowy. Nie stanowiło to już jednak problemy w czasie spotkania z obywatelami. Żakowski pogratulował pomysłu ministrowi Łapińskiemu, którego najwidoczniej podejrzewa o zaplanowanie całej sytuacji.

Redaktorzy zgodzili się również, że pozbycie się Macierewicza mocno podkopałoby poparcie twardego elektoratu PiS i mogłoby zachwiać partią. Wynika to z faktu, iż minister obrony ma grono stałych wyborców i stanowi ważny element struktury partii rządzącej.

Andrzej Duda zapytany przez media o swoja wypowiedź stwierdził: Powiedziałem po prostu, co myślę. To działania, z którymi uczciwy człowiek nie może się pogodzić. Jeśli mojego ważnego współpracownika pozbawia się możliwości de facto współpracy ze mną, to jest coś, z czym nie mogę się pogodzić; próbuje się w ten sposób utrudnić mi wykonywanie mojej konstytucyjnej funkcji zwierzchnika sił zbrojnych.

