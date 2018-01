WYWIAD. Sensacyjne kulisy rozpracowania „Solidarności” przez komunistyczne służby. Marek Skalski rozmawia z Pawłem Zyzakiem [VIDEO]

Paweł Zyzak był gościem Marka Skalskiego (portal www.niesamowitahistoria.pl). Opowiadał o swojej nowej książce „Efekt Domina”. Przedstawia w niej niej nieznane dotąd sensacyjne kulisy rozpracowania w latach 80. XX w. polskiego podziemia solidarnościowego przez służby PRL.

Najnowsza książka Pawła Zyzaka jest zwieńczeniem jego sześcioletnich badań nad istotą stosunków amerykańsko-polskich w XX wieku, prowadzonych na dwóch kontynentach. Autor koncentruje się na dekadzie lat 80., gdy uległy one nasileniu po powstaniu „Solidarności”. Jednak po stanie wojennym nadchodząca z Zachodu pomoc dla podziemia stała się okazją dla służb PRL do rozpracowania nie tylko „Solidarności”, ale też polskich środowisk emigracyjnych.

Wbrew powszechnemu przekonaniu największe sukcesy w inwigilacji podziemia miało nie SB, ale kontrwywiad PRL. Jak mówi Zyzak, stosował on prostą metodę „podążaj za pieniędzmi”. W ten sposób, śledząc dochodzące do Polski pieniądze i inne środki był on w stanie zinfiltrować nie tylko środowiska opozycyjne w kraju, ale też wspomagające je ośrodki za granicą.

Niezwykle ciekawy wywiad ujawnia wiele nieznanych dotąd wątków polskiej historii lat 80. XX wieku.

Czytaj też: Niemiec broni Polski przed Komisją Europejską! Szef Alternatywy dla Niemiec dla NCZ!