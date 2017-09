Z OSTATNIEJ CHWILI: Huragan Maria na Karaibach rośnie w siłę. „Ekstremalnie groźny”. Zniszczy to, co zostało całe po Irmie

Krajowe Centrum ds. Huraganów USA podało informację, że Maria przybiera na sile i obecnie ma już 4 kategorię w pięciostopniowej skali. Obecnie najbardziej zagrożone są tereny Puerto Rico.

Maria jest spodziewana w Puerto Rico w środę rano czasu lokalnego, do tego momentu huragan może jeszcze przybrać na sile.

Na Puerto Rico w wyniku przejścia huraganu Irma zginęły przynajmniej trzy osoby. Dla części Puerto Rico wydano ostrzeżenia i nakazano ewakuację.

We wtorek po południu ma nastąpić otwarcie 450 schronów dla osób z rejonów najbardziej zagrożonych. Istnieje także duże ryzyko niepożądanych zjawisk związanych z elektrycznością.

Hector Pasquera powiedział, że najniżej położone rejony przy linii brzegowej muszą zostać ewakuowane, jeżeli nie będą, to wszyscy mieszkańcy zginą.

Wszystkie szacunki dotyczące huraganu Maria wskazują, że nie zbliży się on do terytorium kontynentalnego USA, a jedynie zniszczy okoliczne wyspy.

Nieco ponad tydzień temu nad tym samym terenem przeszedł huragan Irma, który zniszczył wiele karaibskich wysp i zabił co najmniej 39 osób.

Huragan Maria ciągle przybiera na sile, największe uderzenie spodziewane jest na wyspach takich jak Gwadelupa czy Dominika.

#HurricaneMaria strengthens to "extremely dangerous" category four storm as it nears Caribbean islands https://t.co/Cp9dxsK0vj pic.twitter.com/rqPhsloyko

NEW: Hurricane Maria becomes "an extremely dangerous" Category 4 storm, NHC says. Eye is expected to pass near Dominica in few hours. pic.twitter.com/abE2CvEA93

— CBS News (@CBSNews) September 18, 2017