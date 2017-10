„Z Ukrainą mamy zimną wojnę”. Prezes IPN ostro o coraz gorszych relacjach z Kijowem

„IPN ma fatalne relacje ze stroną ukraińską. To jest tak naprawdę zimna wojna” – stwierdził prezes IPN, dr. Jarosław Szarek. Pogorszenie stosunków jest pokłosiem słów byłego prezydenta Ukrainy, który porównał UPA do Armii Krajowej, a Banderę do Piłsudskiego.

Nie tak dawno pisaliśmy o skandalicznych słowach prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki, który porównał działania zbrodniczej UPA do historii Armii Krajowej oraz uznał, że Piłsudski był nauczycielem Bandery.

„Polacy powinni zrozumieć jedno. W tym samym czasie na tych samych ziemiach powstały dwa ruchy narodowe, które miały jeden cel. Oni widzieli swoje państwa jako niepodległe.

Tak zrodziła się UPA i tak zrodziła się Armia Krajowa. Nie byłoby sprawiedliwie mówić, że AK to anioły, a UPA to diabły. Mamy dojść do porozumienia historycznego, a obie strony stawiały przed sobą te same cele.

Tak jak dla Polaków bohaterem jest AK, tak dla Ukraińców bohaterem jest UPA” – powiedział Juszczenko.

Ponadto ukraiński polityk podkreślił, że nie widzi szczególnych różnic między Stefanem Banderą, a Józefem Piłsudskim. Juszczenko stwierdził, że Piłsudski był nauczycielem ukraińskiego zbrodniarza.

„Nie chciałbym, żeby pouczać Ukraińców, kto ma być bohaterem. Dobrze znam historię Piłsudskiego. Co robił złego Bandera, czego nie robił Piłsudski? Wydaje mi się, że najlepszym wykładowcą dla Bandery był właśnie Piłsudski. Bandera robił to samo, co Piłsudski, używał tych samych narzędzi politycznych.”

Teraz przyszła odpowiedź prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który ocenił, że wypowiedź prezydenta Ukrainy była „fałszywa, niesprawiedliwa i skandaliczna (…). Całkowicie ahistoryczna, nieodnosząca się do faktów„.

Dr. Szarek uznał, że „Waga jego słów jest ogromna. (…) Myślę, że on wie, co mówi dotykając tych relacji polsko-ukraińskich”

Prezes IPN-u podkreślił, że strona polska wielokrotnie wykazywała dobrą wolę i starała się iść na kompromisy, odkładając w czasie omawianie drażliwych tematów.

„Wielokrotnie wykazywaliśmy dobrą wolę. Byliśmy przez wiele miesięcy gotowi iść na kompromisy. Ten kompromis miał polegać nie na tym, że to jest kompromis z prawdą – tylko na tym, że odsuwamy pewne tematy. Nie zajmujemy się tym. Odsuwamy Wołyń, bo wiadomo, że ta opowieść strony ukraińskiej jest nie do przyjęcia dla nas” – mówił.

Prezes uznał, że są granice dobrej woli, „i myślę, że osiągnęliśmy tę granicę”.

Pytany o relacje z naszym wschodnim sąsiadem, stwierdził, że „IPN ma fatalne relacje ze stroną ukraińską. To jest tak naprawdę zimna wojna”. Dodał, że Ukraina musi przejść podobną drogę do tej, jaką przeszły Niemcy. Dr. Szarek dodał, że „bez gestu ze strony Ukrainy nie będzie przełomu„.

Przypomnijmy, że w 2005 r. Wiktor Juszczenko otrzymał Order Orła Białego

