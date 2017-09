Z zazdrości nie pozwalał dziewczynie malować się przez dwa lata. A potem brutalnie ją pobił

Dziewczyna uciekła od psychopatycznego chłopaka. Związku Lauren Richmond z Jordanem Greavesem nie można uzna w żadnym stopniu za normalny. Przez dwa lata narzeczony prześladował swoją partnerkę i z powodu chorej zazdrości zakazywał jej makijażu przez całe dwa lata!

-„Brakuje mi słów, aby wytłumaczyć jak przerażające jest tkwienie w toksycznej relacji” – opowiada na łamach serwisu Metro.co.uk dziewczyna pochodząca z Huddersfield.

-„Mój narzeczony próbował zniszczyć każdy element tego, kim byłam jako osoba.” Oto jaki podaje przykład ta maltretowana dziewczyna:

-„Zawsze lubiłam eksperymentować z makijażem i swoim wyglądem, ale Jordan z powodu braku silnego przekonania o swojej własnej wartości zabronił mi tego. Był zwyczajnie przerażony tym, że mogłabym w ten sposób zwracać uwagę innych mężczyzn. Nie mógł tego znieść. Był chorobliwie zazdrosny”.

I to właśnie było powodem, że ta młoda kobieta nie malowała się przez całe dwa lata! Jak dodaje, to nie to było najgorsze, ale psychiczne maltretowanie i presja, którą wywierał na niej poważnie chory psychicznie chłopak.

-„Kiedy dostałam pracę w Starbucksie Jordan wpadł w obsesję całkowitej kontroli na punkcie tego, co robię i z kim się zadaję. Przychodził do mnie do pracy codziennie, siadał przy stoliku i gapił się na mnie przez cały czas trwania mojej zmiany”.

-„Próbowałam go wielokrotnie upewnić, że nie ma najmniejszych powodów do zazdrości” – relacjonuje dalej Lauren. „Ale to nie miało sensu – nie dało się go w żaden sposób przekonać.”

Jak czytamy w Metro.co.uk psychicznie chory chłopak z zazdrości kontrolował dosłownie wszytko. To on miał decydować jak się Lauren będzie się ubierać, z kim się spotykać, czy co będzie jej wolno robić w wolnym czasie.

Kobieta przyznaje, że były dni, gdy po prostu nie wychodziła z domu, bo się bała, że jest śledzona przez swojego narzeczonego. Trudno jej się dziwić, że zaczęła czuć się coraz gorzej w takim związku.

Przełomem okazała się moment, gdy została brutalnie pobita przez Jordana. Właśnie za makijaż. W tamtej chwili uświadomiła sobie, że znajduje się w toksycznym związku, z którego należy uciec.

Sprawa zgłoszono na policje, napastnik został aresztowany i skazany.

Metro.co.uk/ polishexpress/ Wolność24

