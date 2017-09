Zaczyna się wielki bój o polskie niebo. Czy rosyjski wyż obroni nas przed huraganami znad Atlantyku? Zobacz prognozy

Od poniedziałku nad polskim niebem może rozegrać się wojna dwóch frontów atmosferycznych. Z nad Atlantyku nadciągają huragany. Zetrą się z rosyjskim wyżem.

Huragany które nadciągną z nad Atlantyku to pozostałości po tych, które zniszczyły Karaiby. Dwa z nich to byłe cyklony tropikalne Lee i niszczycielska Maria, czyli Ex Lee i Ex Maria. Żywioły te wędrując od Zielonego Przylądka w stronę kontynentu amerykańskiego mogą się czasami od niego „odbić”. Tak właśnie zdarzyło się tym razem.

Huragan Maria, który spustoszył Puerto Rico „odbił się od wybrzeży Ameryki i wzmocniony parą z nad ciepłego Prądu Zatokowego wędruje na wschód w kierunku Europy. Dotarł już do Szkocji i nadciąga nad południową Skandynawię.

Na Wyspach będzie szalał wiatr z prędkością nawet 100 km na godzinę i w ciągu doby spadnie nawet 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jeszcze gorzej ma być w południowej Skandynawii. W Danii, południowej Norwegii i Szwecji może spaść nawet 180 litrów wody na metr kwadratowy.

Taka pogoda to efekt układu niżowego Wolfgang, który „wchłania” dwa byłe huragany. Do niedzieli Wolfgang dzięki Lee i Marii stanie się potężnym wirem powietrza rozciągającym się nad północno-zachodnia Europą.

Żywioł będzie przemieszczał się w kierunku Polski, ale „osłonić” ma nas wyż z nad Rosji. Huragany tym niemniej „otrą się” o polskie wybrzeże. Na Bałtyku rozszaleje się sztorm o sile 8 stopni w skali Beauforta. Już w poniedziałek na północy Polski wiatr będzie wiał z prędkością nawet 80 km na godzinę. Temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza.

Od wtorku będzie wiało i lało w całej Polsce. Czeka nas ostra, czasami porywista jesienna słota. Pogoda poprawić ma się dopiero ok. 9 października.

