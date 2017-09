Zagraniczni turyści zachwyceni Polską. Co im się u nas podoba? Odpowiedzi nie były politycznie poprawne [VIDEO]

W „Wiadomościach” TVP zapytano zagranicznych turystów dlaczego przyjechali do naszego kraju na wakacje? Odpowiedzi powinny dać naszym opozycyjny politykom dużo do myślenia. „Czuję się bezpiecznie w Polsce. Dlaczego? Bo nie widzę tu żadnych muzułmanów.” – mówi belgijska turystka.

Wiadomości” TVP zadały pytanie zagranicznym turystom, spędzającym urlop w Polsce. Zapytały, dlaczego celem ich urlopów stał się właśnie nasz kraj.

Odpowiedzi turystów z Kanady i Belgii nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Oto fragment programu, z którego dowiadujemy się, że czują się w Polsce bezpiecznie, nie ma tutaj problemów z terroryzmem, a także nie ma muzułmanów, których np. w Belgii – jak mówi jedna z turystek: – można spotkać na każdym kroku.

-Czujemy się tutaj bezpieczniej. Tak, dlatego zdecydowaliśmy się przyjechać do Polski, bo to bardzo bezpieczny kraj. Nie ma tutaj problemów z terroryzmem. Nie musieliśmy się o to martwić – powiedzieli turyści z Kanady.

-Czuję się bezpiecznie w Polsce. Dlaczego? Bo nie widzę tu żadnych muzułmanów. To bardzo dziwne. W Belgii widzimy ich na każdym kroku – powiedziała Belgijka spędzająca wakacje w Polsce.

Wniosek jest taki, że europejczycy zamiast do Francji, Hiszpanii czy do Włoch wolą bezpiecznie spędzić wakacje w Polsce.

Dlaczego wakacje w PL??🤔🤔🤔

– bo to BARDZO BEZPIECZNY kraj, nie ma problemów z TERRORYZMEM

– czuję się tu BEZPIECZNIE, nie ma MUZUŁMANÓW

Amen pic.twitter.com/OWEjR8YuYb — PikuśPOL (@pikus_pol) September 12, 2017

Oto jak na ten materiał zareagowali internauci.

Od razu widać, że rasiści i nacjonaliści! — Gosia (@czekinka) 12 września 2017

Ciekawi mnie czy tvn puści taki materiał wszak cała prawda całą dobę — Kris kros (@kris82kros) 12 września 2017

Pisowcy pewnie :) — spokoratel (@spokoratel) 12 września 2017

„I feel safe in Poland”! 🇵🇱👍👏🏾 — Pizarro Jett (@PizarroJett1) 12 września 2017

Już powoli się pojawiają muzułmany — ARMOR_CAGE 🇵🇱 (@ARMOR__CAGE) 12 września 2017

Namówiłem w zeszłym roku znajomego Holendra na wycieczkę do Krakowa. Był z rodziną i przyjaciółmi i mówił tak samo. Za rok jadą znowu 👊😀 — Robert Kwit (@KwitRobert) 12 września 2017

