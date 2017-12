Zatrudniali dżihadystów jako policjantów. Za pieniądze od brytyjskiego rządu. Dziennikarze BBC na tropie szokującej afery

Dziennikarze z telewizji BBC na tropie wielkiego przekrętu. Rząd wstrzymuje ważny projekt. Wielka Brytania mogła przekazywać pieniądze dżihadystom. Społeczeństwo jest oburzone. Pomoc szła z podatków.

Reporterzy przygotowujący dla BBC program „Panorma” wpadli w Syrii na trop poważnej afery. Chcieli sprawdzić, w jaki sposób realizowany jest program tworzenia sił policyjnych na terenie Syrii.

W 2014 r. rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się na przekazanie znacznych środków finansowych na tworzenie specjalnych, nieuzbrojonych oddziałów policji na terenie Syrii. Celem miało być osiągnięcie większego bezpieczeństwa i wprowadzanie rządów prawa.

Misją zajmował się prywatna firma, której zadanie polegało na zatrudnianiu i wypłacaniu pensji policjantom. Reporterzy stacji BBC odkryli, że część pieniędzy trafiała w ręce dżihadystów. Wyniki śledztwa zaprezentowano w porannym programie.

Padły cztery poważne oskarżenia. Policjanci mieli współpracować z sądami, które często decydowały o masowych egzekucjach i kamienowaniu kobiet. Funkcjonariusze byli podobno zmuszani do oddawania części zarobionych pieniędzy islamskim ekstremistom.

Reporterzy twierdzą również, że policjanci byli selekcjonowani przez grupy islamistów. Miało to im zapewnić, informacje oraz dopływ gotówki. W dokumentach pojawiły się także fikcyjne nazwiska. W ten sposób, pieniądze brytyjskich podatników, były przekazywane wprost w ręce islamskich ekstremistów.

Jako przykład podano posterunek policji w mieście Koknaya. W dokumentach zapisano, że w placówce pracuje 57 policjantów. Podczas kontroli okazało się, że na miejscu nie ma żadnego funkcjonariusza.

Dziennikarze dotarli również do raportu, w którym podano, iż ok. 20 proc. środków przeznaczanych na policyjne pensje jest wypłacana islamskim ekstremistom. Policjanci musieli przekazywać pieniądze, by w zamian otrzymać ochronę.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson jeszcze w kwietniu tego roku zapowiadał, że Londyn zamierza kontynuować program pomocy i przekaże kolejne 4 mln funtów.

Publikacja stacji BBC spowodowała wstrzymanie pomocy. Sprawa ma być wyjaśniona.

Źrodło: BBC