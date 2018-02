Zdjęcia 22-letniej prostytutki mogą pogrążyć YouTube i Instagrama. Popularne serwisy zostaną zablokowane? [FOTO]

Jak informuje serwis vz.ru materiały, które są dziełem 22-letniej prostytutki i które zostały rozpowszechnione przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, mogą spowodować blokadę Instagrama i YouTube’a.

22-letnia Nastia Rybka pochodzi z Białorusi i jest znana jako prostytutka dla najbogatszych mężczyzn. Dziewczyna często wrzucała do sieci zdjęcia ze swoich „podbojów”, na których uwieczniono wielu oligarchów.

Teraz jedną z takich fotografii odnalazł Nawalny. Opozycjonista odnalazł na zdjęciach Olega Dieripaskę, jednego z bardziej znanych rosyjskich miliarderów.

Po połączeniu kilku materiałów z Instagrama i YouTube’a okazuje się, że pochodzą one z wyprawy do Norwegii. Oprócz Nastii Rybki i Olega Dieripaski, na nagraniach można zobaczyć Sergieja Prichodko – wicepremiera Rosji.

Zdaniem Nawalnego powinny zostać zbadane powiązania między mężczyznami na tle korupcyjnym. Dieripaska odpiera jego zarzuty i zapowiada podjęcie działań prawnych. Mężczyzna domaga się usunięcia materiałów, na których go widać.

Chodzi o filmy na YouTube i zdjęcia na Instagramie – jak na razie sąd zdecydował się na ich zablokowanie, do czasu wyjaśnienia sprawy. Nawalny odmawia bowiem usunięcia materiałów, a jeżeli nie zostaną one usunięte YouTube i Instagram zostaną wpisane na rejestr stron, do których dostęp jest utrudniony.

