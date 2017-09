Zdumiewająca opinia Rzeplińskiego o reparacjach wojennych. Nikt nie używał takich słów

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński wypowiedział się o staraniach Polski o reparacje wojenne od państwa niemieckiego. Rzepliński powiedział, że to „niezwykle celny cios zadany cudowi, jakim jest proces pojednania Polaków i Niemców i naszego wspólnego dobrego czucia się w Europie”.

Andrzej Rzepliński został zaproszony przez gorzowski KOD oraz Klub Obywatelski Platformy Obywatelskiej w celu wygłoszenia wykładu.Jedna z uczestniczek spotkania zadała pytanie” „Która z tych podstawowych wolności jest najbardziej w tej chwili łamana”?

W odpowiedzi Rzepliński zaczął krytykować starania obecnej władzy o reparacje wojenne od państwa niemieckiego.

Prof. Rzepliński powiedział: „Inicjatywa tego człowieka, który rządzi Polską, żeby upomnieć się o reparacje wojenne od państwa niemieckiego, częściowo kontestowana w układzie rządzącym, oczywiście jest uważnie obserwowana nie tylko w Polsce. Pojawiają się coraz, można powiedzieć, bardziej dziwaczne propozycje i opinie. Jest to niezwykle celny w moim przekonaniu cios zadany cudowi, jakim jest proces pojednania polsko-niemieckiego, Polaków i Niemców, takiego dobrego przenikania się obu społeczności i wspólnego i ich, i nas razem dobrego czucia się w Europie.”

Źródło: TVP Info

Komentarz:

Prof. Rzepliński, nie odniósł się do tego, czy Polsce te reparacje się należą, czy zostaliśmy poszkodowani przez Niemców. Natomiast uświęcił pojednanie, wynosząc je do pozycji „cudu”. W Berlinie zostanie mu to zauważone i zanotowane. Na pewno zostanie to wzięte pod uwagę, kiedy Berlin będzie wyznaczał swojego kandydata na prezydenta Polski w wyborach w 2020 r., bo na Tuska chyba już położyli kreskę.