Zidentyfikowano podejrzanego o zamach w londyńskim metrze. A premier May krytykuje Trumpa, bo ten „zbyt wcześnie” napisał, iż chodzi o terror

Brytyjska telewizja Sky podała, iż policja zidentyfikowała mężczyznę, którego podejrzewa o dokonanie zamachu w londyńskim metrze.

Policja zidentyfikowała mężczyznę podejrzewanego o dokonanie zamachu. Nie podano jednak żadnych szczegółów

Jednocześnie na stacji Birmingham New Street zatrzymano nożownika. Początkowo przypuszczano, że to kolejny terrorysta. Okazało się jednak, że to członek gangu handlarzy narkotyków.

Do zamachu w metrze Londynu doszło rano ok godz 9 w okolicy stacji Parsons Green. W jednym z wagonów zapalił się plastikowy pojemnik.

Miała to być bomba domowej roboty. Około 20 osób zostało rannych.

Premier Teresa May oświadczyła, że był to akt terroru. jednocześnie skytykowała Donalda Trumpa który na Tweeterze napisał, iż potępia atak dokonany przez „terrorist looser” – (terrorysta frajer – tłum. red.).

Według May, Trump zbyt pochopnie wyciąga wnioski, bo nieznane są jeszcze wyniki śledztwa.

